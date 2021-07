സിനിമ, ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമം... ഇന്ത്യക്കാരാണോ എന്നറിയാനുള്ള ‘തിരിച്ചറിയൽ രേഖ’കൾ ഇവയാണത്രേ! വിദേശ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു പതിവുതമാശയാണിത്. ബോളിവുഡ്, മോളിവുഡ്, കോളിവുഡ്, സാൻഡൽവുഡ്, ടോളിവുഡ് എന്നിങ്ങനെ ഹോളിവുഡിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചു നാം ഇവിടെയും പല ഓമനപ്പേരുകളെ ഊട്ടിവളർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉദാത്ത കലാസൃഷ്ടിയെന്ന നിലയിൽ പേരെടുത്തവയിൽ മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളും നമ്മുടേത് അടക്കമുള്ള അഭിനേതാക്കളും ഉണ്ടെന്നതിൽ തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാം, അഹങ്കരിക്കാം. സിനിമകളിലെ കലാമികവും പാട്ടും രാഷ്ട്രീയവും തമാശകളും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം, കയ്യടിക്കാം. പക്ഷേ, അതിരുവിട്ട താരാരാധനയും ലഹരി–പണമൊഴുക്കും സിനിമാലോകത്തുനിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ബോളിവുഡിൽനിന്ന് പുറത്തെത്തുന്ന ഇരുണ്ട വാർത്തകളും നമ്മോടു പറയുന്നത് മറ്റു ചിലതു കൂടിയാണ്. ഹോളിവുഡിൽനിന്നു പേരുമാത്രമല്ല, ക്രൈമും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും അതേ പാറ്റേണിൽ ഇവിടെയും എത്തിയിരിക്കുന്നു.

സിനിമ നമ്മെ ആവശ്യത്തിലും വളരെയേറെ കൂടുതൽ ഭ്രമിപ്പിച്ചപ്പോൾ, താരങ്ങളെ വേണ്ടതിലും വളരെയേറെ കൂടുതൽ നാം പൂജിച്ചപ്പോൾ, ഗ്ലാമർ ലോകത്തെ അതിരുവിട്ട് ആരാധിച്ചപ്പോൾ എവിടെയോ ബാലൻസ് കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നു. ഫാൻസിനു മാത്രമല്ല, നിയമത്തിനും. അധോലോക ബന്ധം, ഗുണ്ടായിസം, കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച്, മീടൂ വിവാദങ്ങൾ, ലഹരിപ്പാർട്ടികൾ, ഉന്മാദവിരുന്നുകൾ, ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ, കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ, പീഡനക്കേസുകൾ– ഇപ്പോഴിതാ നീലച്ചിത്രവിൽപനയും – ബോളിവുഡിന്റെ പിന്നാമ്പുറക്കഥകൾ സിനിമകളെയും തോൽപിച്ചുകളയും. ഗ്ലാമറും എന്റർടെയ്ൻമെന്റും ലഹരിയും പണവുമെല്ലാം ചേർന്ന ഡെഡ്‌ലി കോക്‌ടെയ്ൽ – ഒരു അന്തകക്കൂട്ടുപാനീയം!

ദാരിദ്ര്യത്തെ വെറുത്ത രാജ് കുന്ദ്ര

നടി ശിൽപ ഷെട്ടിയും ഭർത്താവും വ്യവസായിയുമായ രാജ് കുന്ദ്രയുമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡിലെ ഹോട്ട് ടോപിക്. നീലച്ചിത്ര നിർമാണം, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അതിന്റെ വിൽപന, രാജ്യാന്തര ‘നീല’ ഇടപാടുകൾ അങ്ങനെ ദിവസവും മസാല വാർത്തകൾക്കു പഞ്ഞമില്ല. ലഹരിക്കേസിനു പിന്നാലെ ബോളിവുഡിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ അടുത്ത വിവാദം. റിപു സുദാൻ കുന്ദ്ര എന്ന ഇന്നത്തെ രാജ് കുന്ദ്രയുടെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് ഒന്നു നോക്കാം. പഞ്ചാബി‍ൽനിന്നു ലണ്ടനിലേക്കു കുടിയേറിയ അച്ഛൻ ബസ് കണ്ടക്റായിരുന്നു. പിന്നീട്, ചെറിയ ബിസിനസുകളിലേക്കു മാറി. അമ്മയാകട്ടെ, ചെറിയൊരു കടയിൽ നിൽക്കുന്നു. ആഡംബരം പോയിട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ വരെ നടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്ന കുടുംബം. ആവശ്യത്തിനു പോരാ അമ്മാനമാടാൻ പണമുണ്ടാകണമെന്നു രാജ് ഉറപ്പിച്ചത് അക്കാലത്താണ്.

രാജ് കുന്ദ്ര

പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ലണ്ടനിൽനിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കു ദുബായിലെത്തി താമസം തുടങ്ങിയതും ബിസിനസ് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു. ‘ദാരിദ്ര്യത്തെ എനിക്കു വെറുപ്പായിരുന്നു. ഇല്ലായ്മകളോടു ദേഷ്യം. പണമുണ്ടാക്കണം എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം’ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ രാജ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്. നേപ്പാളിൽനിന്നു പഷ്മിന ഷാളുകൾ കയറ്റിയയ്ക്കുന്ന ബിസിനസാണ് ആദ്യം പച്ചപിടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട്, സ്പോർട്സിലും ലോഹ കയറ്റുമതിയിലും വിനോദ മേഖലയിലുമെല്ലാം മുതൽമുടക്കി, പണം കൊയ്തു. എന്തിന്, ബ്രിട്ടനിലെ കോടീശ്വരന്മാരായ ഏഷ്യക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ വരെയെത്തി. സെൽഫ് മെയ്ഡ് മാൻ– തനിയെ വളർന്ന മനുഷ്യൻ എന്നതാണു തന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു രാജ് കുന്ദ്ര. ഭാര്യയും നടിയുമായ ശിൽപഷെട്ടി അമിതച്ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ഓർമിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുപൊളിച്ചു ജീവിക്കാനാണു ഞാൻ സ്വന്തമായി കഷ്ടപ്പെട്ടു പണമുണ്ടാക്കിയതെന്നു രാജ് പറയുമായിരുന്നത്രേ.

മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്, 2013ൽ രാജ് കുന്ദ്ര ഒരു പുസ്തകമെഴുതി– ഹൗ നോട്ട് ടു മെയ്ക് മണി എന്നായിരുന്നു പേര്. ‘എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കാതിരിക്കണം’ എന്ന പേരിലുള്ള ആ നോവലിലെ വിഷയവും തട്ടിപ്പിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ. ആവശ്യങ്ങൾക്കും സുഖകരമായ ജീവിതത്തിനുമായി സമ്പാദിക്കണം എന്നതിനപ്പുറം പണം, ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവും വില കൊടുത്തു വാങ്ങാവുന്ന എല്ലാ ഉല്ലാസങ്ങളും അനുഭവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം, ഇതെല്ലാം തീവ്രവുമായി മാറുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കൈവിട്ടുപോകാനിടയുണ്ടല്ലോ. രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്കും അതാകണം സംഭവിച്ചത്.

രാജ് കുന്ദ്ര, ശിൽപ ഷെട്ടി

ഓരോ കാലത്തും ഏറ്റവും ലാഭം കൊയ്യാവുന്ന ബിസിനസിൽ പണം മുടക്കുന്നതാണ് വിജയരഹസ്യമെന്നു പറഞ്ഞ രാജ്, കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ സമയത്തും അതു തന്നെയാണു ചെയ്തത്. ജനം വീട്ടിലിരുന്നു ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചൂടായി വിറ്റു പോകുന്നത് നീലച്ചിത്രങ്ങളാണെന്നും അതിൽ പണമെറിയാമെന്നും തീരുമാനിച്ചതും അങ്ങനെയാണല്ലോ! (നീലച്ചിത്രമേഖല ഇത്രയും വലിയ ബിസിനസായി വളരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണെന്നതു മറ്റൊരു കാര്യം).

ബിറ്റ്കോയിൻ, ഒത്തുകളി വിവാദം

രാജ് കുന്ദ്ര കേസിൽപ്പെടുന്നത് ആദ്യമല്ല. 2018ൽ ബിറ്റ് കോയിൻ ഇടപാടുകളിലെ പങ്കിന്റെ പേരിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജ്യാന്തര പണകൈമാറ്റങ്ങൾ അന്നേ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായി. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ ടീമിന്റെ ഉടമകളിൽ ഒരാളായിരിക്കെയാണ് ഒത്തുകളി വിവാദമുണ്ടായതും രാജിനു വിലക്ക് വന്നതും. പുതിയ വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. കപിൽ ശർമ ഷോയിൽ ശിൽപയും രാജും അതിഥികളായി എത്തിയപ്പോഴാണു കപിലിന്റെ ചോദ്യം. ‘എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട്. ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ, കാശെറിഞ്ഞ് അടിപൊളിയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എവിടെനിന്നാണ് ഈ പണമെല്ലാം?’ വലിയൊരു തമാശച്ചോദ്യമായി മൂവരും അത് ഏറ്റെടുത്തു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആ വിഡിയോ ക്ലിപ് കാണുന്നവർക്കു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ പണംവരവിന്റെ ഒരു വഴി നീലച്ചിത്ര ബിസിനസ് ആണെന്ന്.

രാജ് കുന്ദ്ര, ശിൽപ ഷെട്ടി

അതേസമയം, നീലച്ചിത്രം (പോണോഗ്രഫി) എന്നതും വികാരങ്ങളുണർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുള്ള വിഡിയോ (ഇറോട്ടിക്) എന്നതും രണ്ടാണെന്നും രണ്ടാമത്തേതാണ് രാജിന്റെ മൊബൈൽ ആപിലൂടെ വിറ്റിരുന്നതെന്നു ശിൽപയും രാജും വാദിക്കുന്നു. ഹോളിവുഡിൽ ജഗ് മുന്ദ്രയും ഹോട് സിനിമകളല്ലേ ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ഇവർ ചോദിക്കാതെ ചോദിക്കുന്നു. വിരൽത്തുമ്പിൽ മൊബൈൽ എത്തിയ ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പോൺ വിഡിയോകൾ കണ്ടു വളരുന്ന കാലം അത്ര നല്ലതായിരിക്കുമോ എന്നാണു പക്ഷേ മറുചോദ്യം. പോൺ വിഡിയോകൾക്ക് അടിമകളാകുന്നവരും ലൈംഗിക വൈകൃതകങ്ങളിലേക്കു പോലും കടന്നു പോകുന്നവരും ഏറുകയാണെന്നു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുൾപ്പെടെ മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നുണ്ട്.

നടി ഗെഹനയുടെ കഥ

സ്വമേധയാ രാജ് കുന്ദ്രയുടെ വിഡിയോകളിൽ അഭിനയിക്കാനും പണം നേടാനും തയാറായവരുണ്ട്; നടിയും മോഡലുമായ ഗെഹന വസിഷ്ഠിനെപ്പോലെ(33) എന്നാൽ, വെബ് സീരീസിൽ അവസരം നൽകാമെന്നു കള്ളം പറഞ്ഞ് എത്തിച്ച പുതുമുഖങ്ങളുമുണ്ട്. ഇറോട്ടിക് വിഡിയോ ആണെന്നറിഞ്ഞു പിന്മാറാനൊരുങ്ങിയ ചിലരോട് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ചെലവായ പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കുമെന്നും ഒപ്പിട്ട കരാർ റദ്ദാക്കിയാൽ പിഴയടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്രേ. ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും വാരിക്കൂട്ടിയ വിഡിയോകളിൽ അഭിനയിച്ച ചിലർക്ക് 10,000 രൂപയാണു പ്രതിഫലം കൊടുത്തതെന്നും പറയുന്നു.

മുംബൈയിലെ മഡ് ഐലൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വളർന്ന നീലച്ചിത്ര റാക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചു വിവരം ലഭിച്ച പൊലീസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗെഹനയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കംപ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദമുള്ള അവർക്ക് മോഡലിങ്ങും അഭിനയവുമായിരുന്നു താത്പര്യം. മിസ് ഏഷ്യ ബിക്കിനി കിരീടം സ്വന്തമായതോടെ ബോളിവുഡിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ലഭിച്ചില്ല. ഐറ്റം ഡാൻസുകളിലും പരസ്യങ്ങളിലും അഭിനയിച്ച അവർ പിന്നീട് രാജ് കുന്ദ്രയുടെ ഇറോട്ടിക് വിഡിയോകളിലും സഹകരിച്ചു. അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ അവരുടെ അഭിഭാഷകന്റെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു

ഗെഹന വസിഷ്‌ഠ്

‘ഒരു വർഷത്തിനിടെ 4 തവണ ഗെഹനയ്ക്കു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി. പ്രമേഹം വളരെ കൂടുതലാണ്. 2 വർഷം മുൻപ് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. കടുത്ത ആസ്മ രോഗിയാണ്. അവർ ഇറോട്ടിക് വിഡിയോകളിലേ അഭിനയിച്ചിട്ടൂള്ളൂ. നീലച്ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല. കലാപരമായ സൃഷ്ടികളിൽ സർക്കാർ ഇടപെടരുത്. ഗെഹനയെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം.’ പ്രമേഹം മൂർഛിച്ച് അവർക്കു ഡയബറ്റിക് കീറ്റോഅസിഡോസിസ് എന്ന രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ. രോഗത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥകൾ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി മരണത്തിന്റെ വിളുമ്പിലാണെന്നതു വേദനിപ്പിക്കുന്നു. മികച്ച ചികിത്സയും ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ നിയന്ത്രണവും അവർക്ക‌് ആരോഗ്യം സമ്മാനിക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യവുമുണ്ട്.

പൂനം പാണ്ഡെയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

തന്നെ നീലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്കു ‘കൈപിടിച്ചത്’ രാജ് കുന്ദ്രയാണെന്നു നടി പൂനം പാണ്ഡെ പറയുന്നു. രാജ് കുന്ദ്രയുടെ ഹോട്ഷോട്സ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടെങ്കിലും അവരുടെ രീതികളിൽ പ്രശ്നം തോന്നിയതിനാൽ കരാർ റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്ലാക്മെയിൽ ചെയ്തെന്ന് അവർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൂനത്തിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം ആപ്പിൽ നൽകിയായിരുന്നത്രേ പകരം വീട്ടൽ. വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുൾപ്പെടെ പുറത്തു വരുന്നത്. ഒട്ടേറെ മോഡലുകളും യൂട്യൂബർമാരും രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, ലൈവ് ആയി ഇറോട്ടിക് വിഡിയോകൾ കാണിക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിക്കു രാജ് തയാറെടുക്കുകയായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇത്തരം ലൈവ് വിഡിയോകളുടെ ലാഭം ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാകാത്തത്ര വലുതാണത്രേ. ഹോട്ഷോട്സ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ വിലക്കിയതോടെ ബദൽ ആപ്പിന്റെ പണിപ്പുരയിലുമായിരുന്നു രാജ്.

പൂനം പാണ്ഡെ

119 വിഡിയോയ്ക്ക് 9 കോടി!

പല വിദേശ ഓൺലൈനുകൾക്കും രാജ് കുന്ദ്ര ഇത്തരം വിഡിയോകൾ വിറ്റിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഇറോട്ടിക്കയ്ക്ക് വലിയ മാർക്കറ്റുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെയായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനിടെ, ഒരാൾ തനിക്ക് ഇത്തരം കുറെ വിഡിയോകൾ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു രാജിനെ സമീപിച്ചെന്നും 12 ലക്ഷം ഡോളറിന് (ഏകദേശം 9 കോടി രൂപ) 119 വിഡിയോകൾ വിൽക്കാൻ കരാറായെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കുന്ദ്രയുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയ പണം ഇതാണെന്നാണു നിഗമനം. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ സ്പോർട്സ് വാതുവയ്പ് സംഘവുമായി രാജിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവുകളും ലഭിച്ചതായാണു വിവരം. ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പും വരുമാനം കൂട്ടുന്ന ബിസിനസ് ആണല്ലോ.

രാജും ശിൽപയും കവിതയും

ആദ്യ ഭാര്യ കവിത കുന്ദ്രയെക്കുറിച്ച് രാജ് ഈയിടെയാണു മനസ്സു തുറന്നത്. തന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവുമായി കവിതയ്ക്ക് വഴിവിട്ട അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണു വിവാഹമോചനം നടന്നതെന്നും കുന്ദ്ര അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതു സഹോദരി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2009ലാണു ശിൽപ ഷെട്ടിയുമായുള്ള വിവാഹം. ബോളിവുഡിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തിളങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന ശിൽപ, ബിഗ് ബ്രദർ ഷോയിലെ വിജയത്തോടെയാണു പുതിയ താരപദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. ശിൽപയുടെ പേരിൽ പെർഫ്യൂം ബ്രാൻഡ് ഇറക്കാമെന്ന ബിസിനസ് ഓഫറുമായി എത്തിയപ്പോഴാണ് അവരോട് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ പ്രണയം തോന്നിയതെന്നു രാജ് പറയുന്നു.

രാജ് കുന്ദ്ര, ശിൽപ ഷെട്ടി

മുംബൈ വിടാനാകില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലണ്ടൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന രാജുമായുള്ള ജീവിതം ശരിയാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു ശിൽപയുടെ മറുപടി. 10 മിനിറ്റിനകം ജൂഹുവിൽ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള വില്ല കോടികൾ മുടക്കി വാങ്ങിയ രാജ്, വീണ്ടും ശിൽപയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. മുംബൈയിൽ വീടു വാങ്ങിയെന്നും ഇഷ്ടനഗരം വിടേണ്ടെന്നും ഉറപ്പുകൊടുത്തു. ഇത്തരം ഹീറോയിക് പ്രണയകഥകൾ സിനിമാ മാഗസിനുകൾ പാടി നടന്നു.

യോഗയും മെഡിറ്റേഷനും ഡാൻസുമൊക്കെയായി ശിൽപ ലൈംലൈറ്റിൽ തിളങ്ങിനിന്നു. രാജ് കുന്ദ്രയാകട്ടെ പുതിയ ബിസിനസുകളിലൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടുമിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ രാജുമായി പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ‘ എന്തിനിതു ചെയ്തു’ എന്നു ചോദിച്ചു ശിൽപ ഷെട്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ശിൽപയുമായുള്ള കരാർ ചില കമ്പനികൾ റദ്ദാക്കിയെന്നാണു വിവരം. ചാനലിൽ ഡാൻസ് ഷോയിൽ ജഡ്ജായി എത്തിയിരുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാ ഉൽപാദക രാഷ്ട്രം

2007മുതൽ, മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ്. സിനിമാ വ്യവസായത്തിലും അനുബന്ധരംഗങ്ങളിലുമായി ഒഴുകുന്ന പണത്തിനു കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു ജോലി ഉറപ്പേകുന്ന വലിയ വ്യവസായശൃംഖല കൂടിയാണിത്. 2019ലെ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ രംഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മൂല്യം കണക്കാക്കിയാൽ 18,300 കോടി രൂപ വരും. പരസ്യം, സാറ്റലൈറ്റ്, പ്രമോഷൻ, മറ്റു പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ കണക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താതെയാണിത്. ഹോളിവുഡ്, ഹോളിവുഡ് ആകുന്നതിനു മുൻപേ ഇന്ത്യയിൽ ‘ബോംബേ സിനിമ’യ്ക്കു തുടക്കമിട്ടെങ്കിലും ഗ്ലാമറിന്റെയും പണക്കൊഴുപ്പിന്റെയും വമ്പൻ കേന്ദ്രമാകാൻ സമയമെടുത്തു. സിനിമയുടെ മായാ ലോകവുമായി അധോലോക ഗുണ്ടകൾക്കുള്ള അടുപ്പവും അവർ നിർമാതാക്കളായ സിനിമകളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ബോളിവുഡിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

സുശാന്ത് സിങ് രജ്‌പുത് (ഫയൽ ചിത്രം)

രാഷ്ട്രീയക്കാരുൾപ്പെടെ പണം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള മാധ്യമമായി സിനിമകളെ കണ്ടു തുടങ്ങിയതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടി. സിനിമാ താരങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള വിദേശ ഷോകളും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുമായിരുന്നു മറ്റൊരു വാർത്ത. സിനിമാ മോഹവുമായി എത്തുന്നവരെ പലതരം കെണികളിൽപെടുത്തുന്ന ചതികൾക്ക് സിനിമയോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. എത്രയോ പേരുടെ വിജയച്ചിരികൾക്കെന്നപോലെ കണ്ണീരിനും സാക്ഷിയായതാണു ബോളിവുഡ് എന്ന സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യം. സിനിമയുടെ സാധ്യതകളിലേക്ക് നീലച്ചിത്രങ്ങൾ കൂടി കടന്നു വരികയും പ്രമുഖരുൾപ്പടെ പലരും അതിലൂടെ പണം കൊയ്തതുമായ കഥകളാണിപ്പോൾ നാം കേൾക്കുന്നത്.

ബോളിവുഡ് പ്രത്യേക ‘രാജ്യ’മോ?

നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത രണ്ട് ‘സ്വതന്ത്ര രാജ്യ’ങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ. ഒന്ന്– പണവും സ്വാധീനവും രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കോയ്മയും കൈമുതലാക്കിയവരുടെ ‘രാജ്യം’ രണ്ട് – ഗ്ലാമറിന്റെ അവസാന വാക്കായ ബോളിവുഡ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ബെനാമി ഇടപാടുകൾ, ലഹരി ഒഴുകുന്ന ഉന്മാദ വിരുന്നുകൾ തുടങ്ങി നിയമവിരുദ്ധമായ പലതും നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടും ആരെയും നിയമം തൊടുന്നില്ല. അതേസമയം, ചില ചെറുമീനുകളെ നന്നായി കശക്കിയെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ ദുരൂഹമരണത്തിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നീങ്ങിയത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്.

വൻ തോക്കുകളുടെ ലഹരി പാർട്ടികളിലേക്ക് അന്വേഷണമെത്തിയെങ്കിലും അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ചൂടാറുകയും ചെയ്തു. സുതാര്യമായ പണമിടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ രാജ്യമെമ്പാടും പാവങ്ങളുടെ ഓരോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കടുകട്ടി നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വിധേയമാകുമ്പോൾ, ഒരു രേഖയിലുമില്ലാതെ ശതകോടികളുടെ ബാങ്ക് വായ്പകൾ വമ്പന്മാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബോളിവുഡിൽനിന്നു പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ബലാൽസംഗക്കേസുകളിലും ശക്തമായ നടപടി കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ല. നിലവിൽ രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്ന‌ിട്ടുള്ള നീലച്ചിത്ര നിർമാണ, വിൽപനക്കേസും മാഞ്ഞുപോകുമോ എന്ന ചോദ്യവുമുയരുന്നു.

English Summary: Underworld Connection, Casting Couch, Me too, Drugs, Unusual Deaths...The Deadly Stories Behind Bollywood