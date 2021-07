കുതിരാനിൽ ടോൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി രാജൻ; ഉദ്ഘാടനം അറിയിച്ചില്ല: റിയാസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ തുരങ്കപാതയായ കുതിരാനിലെ ഒന്നാം തുരങ്കം തുറന്നതു കൊണ്ടുമാത്രം ടോൾ പിരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നു മന്ത്രി കെ.രാജന്‍. അടുത്ത തുരങ്കം സമയബന്ധിതമായി തുറക്കും. ഒന്നാം തുരങ്കം മാത്രം തുറന്നതിനാൽ ഉദ്ഘാടനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.

ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെയും ടോൾ പിരിവിന്റെയും പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തുരങ്കം തുറക്കുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ തുറന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. രണ്ടാം തുരങ്കത്തിന്റെ നിർമാണം അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Would not allow, to impliment toll in Kuthiran tunnel, says ministers