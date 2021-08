‘ദമ്പതികളായി’ ഒളിവ് ജീവിതം; ‘റിവോൾവർ റാണി’യും കാലാ ജാതെഡിയും അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന മെഗാ ഓപ്പറേഷന് ഒടുവിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ 2 കൊടും ക്രിമിനലുകൾ അറസ്റ്റിൽ. ‘കാലാ ജാതെഡി’ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സന്ദീപ്, അനുരാധ ചൗധരിയെന്ന ‘റിവോൾവർ റാണി’ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.



വാടകക്കൊല, കള്ളക്കടത്ത്, കളവ്, സ്ഥലം തട്ടിയെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന രാജ്യാന്തര ശൃംഖലയുടെ തലവനാണു കാലാ ജാതെഡിയെന്നു ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹി പൊലീസും ഹരിയാന പൊലീസും 6 ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച ജാതെഡി ഉത്തർ പ്രദേശിലെ സഹാരൻപുറിൽനിന്നാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹരിയാന പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടശേഷം ഇയാളെ പിടികൂടാൻ ഊർജിത ശ്രമത്തിലായിരുന്നു പൊലീസ്. രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് 10,000 രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന റിവോൾവർ റാണി എന്ന അനുരാധ ചൗധരിയും അറസ്റ്റിലായി. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കളവ്, ആംസ് ആൻഡ് എക്സൈസ് ആക്ട് ലംഘനം, വഞ്ചന തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണിവർ.

2017 ജൂണിൽ പൊലീസുമായി ഉണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ മരിച്ച രാജസ്ഥാൻ അധോലോക നേതാവ് ആനന്ദ് പാലിന്റെ അടുത്ത അനുയായി ആയിരുന്നു റാണി. എകെ 47 തോക്കു ചൂണ്ടി ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാലാണ് ഇവർ റിവോൾവർ റാണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഭാര്യാ– ഭർത്താക്കന്‍മാരെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കാലാ ജാതെഡിയും റിവോൾവർ റാണിയും രാജ്യത്തിന്റെ പല സ്ഥലത്തും മാറിമാറി താമസിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനായി വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി, ശുബെ ഗുജ്ജാർ, കാലാ റാണ എന്നീ അധോലോക സംഘാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പവും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇരുവരും രാജസ്ഥാൻ, യുപി, ഡൽഹി, ഹരിയാന എന്നീ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: How Most Wanted Criminals Kala Jathedi And "Revolver Rani" Were Caught