‘കേരളത്തിൽ ഭൂമിവില കൂടുതൽ; ബ്രാൻഡായി ബാബാ രാംദേവ്, വെൽനസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വരും’

കൊച്ചി ∙ യോഗ ഗുരു ബാബാ രാംദേവ് നയിക്കുന്ന ‘പതഞ്ജലി ആയുർവേദ്’ കേരളത്തിൽ വൈകാതെ വലിയ വെൽനസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. യോഗയും ആയുർവേദവും പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി, ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുന്ന ഇത്തരം 10,000 കേന്ദ്രങ്ങൾ 2–3 വർഷത്തിനകം രാജ്യമാകെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് ബാബാ രാംദേവ് ‘മനോരമ ഓൺലൈനി’നോടു പറഞ്ഞു.



പതഞ്ജലി നേരിട്ടും ഫ്രാഞ്ചൈസി രീതിയിലുമാകും വെൽനസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുക. ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചശേഷം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ആരംഭിക്കും. മലയാളികളുടെ കുടവയർ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘തീർച്ചയായും’ എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. ജീവിതശൈലീ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വലിയ സാധ്യതതന്നെയാണുള്ളത്. കേരളമടക്കമുള്ള പതഞ്ജലി സ്റ്റോറുകളുടെ ശൃംഖല വളരുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടക്കാലത്ത് ഉൽപന്ന സപ്ലൈയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചു.



വൈറ്റമിൻ– പോഷക ഉൽപന്നങ്ങൾ



പതഞ്ജലി ഗ്രൂപ്പ് 2019ൽ ഏറ്റെടുത്ത ഭക്ഷ്യ എണ്ണ– ഭക്ഷ്യോൽപന്ന കമ്പനിയായ ‘രുചി സോയ’യുടെ ന്യൂട്രെല ബ്രാൻഡിൽ, തികച്ചും സസ്യാധിഷ്ഠിത വൈറ്റമിൻ–പോഷക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ (ന്യൂട്രസ്യൂട്ടിക്കൽ) വലിയ നിര പുറത്തിറക്കും. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇത്തരം 25 ഉൽപന്നങ്ങൾ പുതുതായെത്തും. ഇവയും രുചിസോയയുടെ ഭക്ഷ്യഎണ്ണകളും പത‍ഞ്ജലിയുടെ ഉൽപന്നങ്ങളും വഴി രാജ്യത്തെ എഫ്എംസിജി (അതിവേഗ വിൽപനയുള്ള കൺസ്യൂമർ ഉൽപന്നം) ഭക്ഷ്യോൽപന്ന വിപണിയിൽ 3–4 വർഷത്തിനകം ഒന്നാമതെത്തുമെന്ന് ബാബാ രാംദേവ് പറഞ്ഞു.



പതഞ്‌ജലി സ്റ്റോർ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

പത‍ഞ്ജലിയുടെ കീഴിലായ ശേഷം രുചി സോയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസാണു നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പതഞ്ജലി ബിസ്കറ്റ്, ആട്ട നൂഡിൽസ്, ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് സീറിയൽസ് എന്നിവ ഈയിടെ രുചി സോയ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. കമോഡിറ്റി കമ്പനിയായിരുന്ന രുചി സോയ എഫ്എംസിജി–ഫൂഡ് കമ്പനിയായിട്ടാകും ഇനി വളരുക. പതഞ്ജലിയുടെ വിതരണ–വിപണന ശൃംഖലയും അല്ലാതെതന്നെ രുചി സോയയ്ക്കുള്ള രാജ്യവ്യാപക ശൃംഖലയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രുചി സോയയുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ അതതു വിഭാഗങ്ങളിൽ നമ്പർ 1 ആകും.



ഗുരു തന്നെ ബ്രാൻഡ്



ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും പതഞ്ജലിയുടെ രാജ്യവ്യാപക സാന്നിധ്യവും മാത്രമല്ല തന്റെ സാന്നിധ്യവും വളരെ ഉയർന്ന ബ്രാൻഡ് മൂല്യം ഉള്ളതാണെന്നു ബാബാ രാംദേവ് പറഞ്ഞു. 135 കോടി ജനങ്ങൾക്കും രാംദേവിനെയും പതഞ്ജലിയെയും അറിയാം.



എണ്ണപ്പനത്തോട്ടങ്ങൾ



ഭക്ഷ്യ എണ്ണയിൽ ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു പ്രവർത്തനമെന്ന് രാംദേവ് പറഞ്ഞു. ഇതിനായി ദക്ഷിണേന്ത്യയടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ എണ്ണപ്പനത്തോട്ടങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ബൃഹദ് പദ്ധതിക്കു കമ്പനി തുടക്കമിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലുമായി അരലക്ഷത്തിലേറെ ഹെക്ടർ സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൃഷിയും വലിയ ഫാക്ടറിയും വരും.

അതുപോലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ– വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൃഷിയും സംസ്കരണവും വ്യാപിപ്പിക്കും. കേരളത്തിൽ കൃഷിക്ക് സ്ഥലം കിട്ടില്ല. ഭൂമിവില വളരെ ഉയരെയാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ രുചി സോയയുടെ സൂര്യകാന്തി എണ്ണ അടക്കമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു വലിയ വിൽപനയുള്ളതിനാൽ വിതരണ, വിൽപന രംഗങ്ങൾ കമ്പനി ശക്തിപ്പെടുത്തും.



പാലക്കാട് സൂര്യകാന്തി എണ്ണപ്പാടം.

നെയ്യും തേനും



പശുവിൻനെയ് വിപണിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബ്രാൻഡ് ആണ് പതഞ്ജലി നെയ്യെന്ന് രാംദേവ് പറഞ്ഞു. 1300 കോടിയുടെ ബിസിനസാണ് പതഞ്ജലി നെയ്യിന്റേത്. ഇത് ഇക്കൊല്ലം 1500 കോടിയാക്കും. തേനിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു കുതിക്കുകയാണ്.



രുചി ‘വേ’, പതഞ്ജലി ‘റെ’!



രുചി സോയയും പതഞ്ജലി ആയുർവേദും ഒരേ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കില്ലെന്ന് നിയമപരമായി കരാറുണ്ട്. ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ രുചി സോയയാണു പുറത്തിറക്കുക. നെയ്യ്, തേൻ, ച്യവനപ്രാശം തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത പതഞ്ജലി ഉൽപന്നങ്ങളെ കരാർ ബാധിക്കില്ല. ആരോഗ്യം, രോഗപ്രതിരോധശേഷി, സൗന്ദര്യം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പതഞ്ജലിയുടെ നൂതന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തിറക്കും. പാമോയിൽ, സൂര്യകാന്തിയെണ്ണ, സോയ എണ്ണ, സോയ പ്രോട്ടീൻ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം വിഭാഗങ്ങൾ രുചി സോയയ്ക്കുണ്ട്. 1–1.25 ലക്ഷം ടൺ എണ്ണയാണ് രുചി ബ്രാൻഡുകളുടെ പ്രതിമാസ വിൽപന. രുചിയുടെ വിറ്റുവരവ് എത്ര ഉയർന്നാലും പതഞ്ജലി ഗ്രൂപ്പിലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ബ്രാൻഡ് ‘പതഞ്ജലി’ തന്നെയാകും. രുചി പതഞ്ജലിയുടെ ‘കുഞ്ഞു’ മാത്രമാണ്.



ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഓഹരി വിൽപന



4300 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് രുചി സോയ ഓഹരി വിൽപനയ്ക്കൊരുങ്ങുകയാണ്. സെബിയുടെ അനുമതി കാത്തിരിക്കുന്നു. അതു ലഭിച്ചാൽ ദിവസങ്ങൾക്കകം ഫോളോഓൺ പബ്ലിക് ഓഫർ (എഫ്പിഒ) വിപണിയിലെത്തും. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യംതന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ 99% ഓഹരിയുള്ള പതഞ്ജലി ഇതോടെ 90 ശതമാനത്തിലേക്കു പങ്കാളിത്തം താഴ്ത്തും. സമാഹരിക്കുന്ന തുക മുഖ്യമായും ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാണുപയോഗിക്കുക. ഏകദേശം 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പതഞ്ജലിയും ഓഹരി വിപണിയിൽനിന്നു ധനസമാഹരണം (ഐപിഒ) നടത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്നും ബാബാ രാംദേവ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Interview with Yoga Guru Baba Ramdev on Patanjali on New Business Plans