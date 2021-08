ദുബായ്∙ യുഎഇയിലെ പ്രമുഖ ആരോഗ്യസ്ഥാപനമായ വിപിഎസ് ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ തൊഴിൽ കരാർ നൽകി തട്ടിപ്പിന് ശ്രമം. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് വിപിഎസ് ഹെൽത്ത്കെയർ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുഎഇയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പുകാർ നാട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളെ സമീപിക്കുന്നത്.

കേരളമടക്കം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കാണ് യുഎഇയിലെ വിപിഎസ് റെസ്പോൺസ് പ്ലസ് മെഡിക്കലിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ തൊഴിൽ കരാർ നൽകിയത്. ഓൺലൈൻ അഭിമുഖം നടത്തിയശേഷം കമ്മിഷൻ കൈപ്പറ്റി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് രീതി. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൺസൈറ്റ് മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനിയായ ആർപിഎമ്മിന്റെ ലോഗോ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയ വ്യാജ തൊഴിൽ കരാറുകൾ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി.

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ, ജോലി തേടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ വലയിലാക്കുന്ന സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വിപിഎസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നേരത്തേ മലയാളികളടക്കം നൂറിലധികം നഴ്സുമാർ വിവിധ വ്യാജ ഏജൻസികളുടെ ജോലി വാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ച് യുഎഇയിലെത്തി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

തുടർന്ന് വിപിഎസ് ഹെൽത്ത്കെയറാണ് ഇവർക്ക് ജോലി നൽകിയത്. റിക്രൂട്മെന്റ് ഏജൻസികളെന്ന പേരിലെത്തുന്നവർക്ക് സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് മുൻപ് കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ തിരക്കി അറിയണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ.

English Summary: Job Fraud in the name of VPS Health Care