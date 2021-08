വെറുതേ പോയ പാമ്പിനെ കഴുത്തിലിട്ട് അഭ്യാസം; കടിയേറ്റ് ദാരുണാന്ത്യം

മുംബൈ∙ പാമ്പിനെ പിടികൂടി കഴുത്തിലിട്ട് ‘ആക്‌ഷൻ ഹീറോ’ കളിച്ച യുവാവ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിലാണ് സംഭവം. മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് (28) ആണ് മരിച്ചത്. വഴിയിൽനിന്നും പാമ്പിനെ പിടികൂടിയ മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് കഴുത്തിൽ അണിയുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഇയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.



പാമ്പിനെ കഴുത്തിലിട്ട് മാർക്കറ്റിലൂടെ നടന്നായിരുന്നു അഭ്യാസം. ഇതിനിടെ പാമ്പ് മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിനെ മൂന്നു തവണ കടിച്ചു. പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റിട്ടും അഭ്യാസം നിർത്തിയില്ല. തുടർന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട് വീഴുകയായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അപകടമരണം എന്ന നിലയിൽ മമ്പ്ര പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ദിവസ വേതനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നയാളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ്.

