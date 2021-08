കണ്ണൂർ ∙ കോതമംഗലത്ത് വെടിയേറ്റു മരിച്ച ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ മാനസയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. കണ്ണൂർ നാറാത്തെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വച്ച ശേഷം പയ്യാമ്പലത്താണ് സംസ്കരിച്ചത്. മാനസയുടെ സഹോദരൻ അശ്വന്താണ് ചിതയ്ക്ക് തീകൊളുത്തിയത്. മാനസയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രഖിലിന്റെ സംസ്കാരം പിണറായി പന്തക്കപ്പാറ ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നു.

മാനസയുടെയും രഖിലിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച എറണാകുളം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം രാത്രിയോടെയാണു സ്വദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഡെന്റൽ കോളജിലെ ഹൗസ് സർജൻ കണ്ണൂർ നാറാത്ത് സ്വദേശി ഡോ. പി.വി. മാനസയെ (24) വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രഖിൽ എന്ന യുവാവ് സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചത്.



English Summary : Manasa and Rakhil's dead body to be cremated today