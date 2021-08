അതിർത്തി തർക്കം ശമിക്കുന്നു; അസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊലക്കുറ്റത്തിൽനിന്ന് നീക്കും

ഗുവാഹത്തി∙ അസം–മിസോറം അതിർത്തി തർക്കം അയയുന്നു. അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടായ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽനിന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ പേര് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയമനടപടികൾ മിസോറം ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് സമൻസ് അയയ്ക്കില്ലെന്ന് മിസോറം പൊലീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, അസം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ അന്വേഷണം തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.



സ്ഥിതിഗതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും തമ്മിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായി മിസോറം സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ഒരു ദേശീയമാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. ശർമയ്‌ക്കെതിരായ കേസ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചാൽ സമൻസുമായി സഹകരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് എഫ്ഐആറിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ പറഞ്ഞു. പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച അതിർത്തിയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ആറ് അസം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Mizoram To Remove Himanta Sarma's Name From Border Row FIR