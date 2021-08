നാട്ടിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന കാട്ടുകൊമ്പൻ, ആരും പേടിക്കാത്ത റിവാൾഡോ; ഊട്ടിയുടെ വിഐപി!

നാൽപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ റിവാൾഡോ നാടുവിട്ടു കാട്ടിലേക്കു പോകുന്നു. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിലേക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കും. പക്ഷേ, അവനു കാട്ടിൽ ജീവിക്കാനാകുമോ, ഭക്ഷണം തേടാൻ പറ്റുമോ, നാട്ടിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുവരുമോ...? ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടു ബാക്കി.



നാടനായ കാടൻ

13 വർഷമായി ഊട്ടിയുടെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനവാസമേഖലയിൽ വസിക്കുന്ന കാട്ടുകൊമ്പനാണു റിവാൾഡോ. നാട്ടുകാർക്കു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, നാട്ടുകാർ അവനും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. മാവനല്ല, വാഴത്തോട്ടം, മസിനഗുഡി, കല്ലട്ടി പാതയോരം, സീഗൂർ പാലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കാണാം ഈ കാട്ടാനയെ. ജനവുമായി അടുത്തിടപഴകും. നാട്ടുകാരെ പേടിയില്ല, നാട്ടുകാർക്ക് റിവാൾഡോയെയും പേടിയില്ല.

നാട്ടിലൂടെ കറങ്ങിനടക്കുമെങ്കിലും ആരെയും ഇതുവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൃഷിയിടങ്ങളിലിറങ്ങുന്നതു വിളകൾ നശിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതിൽ മാത്രമാണു നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. പക്ഷേ, നാട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണു മിക്കപ്പോഴും കഴിക്കാറുള്ളത്. കുപ്പത്തൊട്ടികളിലും ഭക്ഷണം തേടും.

തീറ്റ തേടി വീടുകളിലെത്തുന്നതു പതിവാണ്. കൊമ്പൻ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മിക്കവരും ഉള്ളതെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. അതും കഴിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ തിരികെ പോകും. പക്ഷേ, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകും സന്ദർശനം എന്നു മാത്രം. മറ്റു കാട്ടാനകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കും റിവാൾഡോ പോകില്ല. ഒറ്റയാനായാണു നടപ്പ്.

നാട്ടുകാരുടെ റിവാൾഡോ



റിവാൾഡോ മാവനല്ലയിൽ.

2012ലാണു തുമ്പിക്കൈ മുറിഞ്ഞ നിലയിൽ ഈ കൊമ്പനെ നാട്ടുകാർ കാണുന്നത്. സിങ്കാരയിലെ വനപാലകരും ചില സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ചേർന്നു കരിമ്പ്, ചോളം, തേങ്ങ, പഴങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മരുന്നു വച്ചു കൊടുത്തു മുറിവുണക്കി. ഇതോടെയാണ് ഈ കാട്ടുകൊമ്പൻ മനുഷ്യരോട് ഇണങ്ങി നാട്ടിൽ തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിയാൻ തുടങ്ങിയത്. തുമ്പിക്കയ്യിലെ മുറിവുമായി തീറ്റയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് മാർക്ക് എന്ന നാട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ ദിവസവും ആനയെത്തും. അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം നൽകും. അതു പതിവായി. ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയായ അദ്ദേഹമാണ് ആനയ്ക്ക് റിവാൾഡോ എന്നു പേരിട്ടത്. അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് മാർക്ക് അന്തരിച്ചു.



പലതവണ വനം വകുപ്പുകാർ ഇവനെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്കു തുരത്തിയെങ്കിലും വീണ്ടും തിരികെയെത്തി. 2015ൽ മുതുമല കാടുകളിലേക്കു പൂർണമായും തുരത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കുറേ ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം മറ്റു കാട്ടാനകളുടെ കുത്തേറ്റ പരുക്കും കാലിൽ വ്രണങ്ങളുമായി തിരിച്ചെത്തി. മുതുമല കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കിയത്. പിന്നെ, ഉപദ്രവമില്ലെന്നു കണ്ടതോടെ കാട്ടിലേക്കോടിക്കുന്നതു വനംവകുപ്പു നിർത്തി.



പക്ഷേ, എത്ര ഇണങ്ങിയാലും ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാത്ത ആനയായതു കൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്യവാസന പുറത്തെത്താം എന്നാണു വനംവകുപ്പു പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും വിനോദ സഞ്ചാരികളും നാട്ടുകാരുമൊക്കെ ആനയുടെ അടുത്തുനിന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഫോട്ടോയെടുപ്പു പതിവായതോടെ ഇവനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക വാച്ചർമാരെയും നിർത്തിയിരുന്നു വനംവകുപ്പ്.



അറ്റം മുറിഞ്ഞ തുമ്പിക്കൈ



മാവനല്ലയിലെ റോഡരികിൽ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന റിവാൾഡോ.

കാട്ടിൽ തീറ്റ തേടാൻ പറ്റുമോ റിവാൾഡോയ്ക്ക് എന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്കയ്ക്കു കാരണമുണ്ട്. 13 വർഷമായി മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകി നാട്ടിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നത് ഒരു കാര്യം. റിവാൾഡോയുടെ തുമ്പിക്കയ്യുടെ അറ്റം മുറിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മുറിഞ്ഞ ഭാഗത്തു തുമ്പിക്കയ്യിലെ ദ്വാരങ്ങൾ അടഞ്ഞുതുടങ്ങിയതോടെ ഭക്ഷണമെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ശ്വാസം കഴിക്കാനും പ്രയാസപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. ഇതിനിടെ വലതുകണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും നഷ്ടമായി. പലപ്പോഴും തീറ്റ തേടാൻ പറ്റാതായതോടെയാണു റിവാൾഡോ കാർഷികവിളകൾക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞത്.



ആന മെലിഞ്ഞുണങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണു നാട്ടുകാരും വനംവകുപ്പും തുമ്പിക്കയ്യുടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതു ശ്രദ്ധിച്ചത്. അവസാനം ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടു. റിവാൾഡോയ്ക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ ഉത്തരവുണ്ടായി. അതോടെയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് 5ന് കൊമ്പനെ കൊട്ടിലിൽ അടച്ചു ചികിത്സ തുടങ്ങിയത്. മുതുമല കടുവ സങ്കേതത്തിന്റെ ബഫർ സോണായ വാഴത്തോട്ടത്തിലെ കൊട്ടിലിൽ പഴങ്ങൾ വച്ച് ആകർഷിച്ചാണ് അടച്ചത്. ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം മുതുമല കടുവ സങ്കേതത്തിലെ ആനത്താവളത്തിലേക്കു മാറ്റണോ അതോ കാട്ടിൽ വിടണോ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് എട്ടംഗ വിദഗ്ധസമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു.

ജൂലൈ 10 ന് റിവാൾഡോയെ പരിശോധിച്ച സംഘത്തിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരമാണു കാട്ടിലേക്കു വിടാൻ തീരുമാനമായത്. ഇതേ സംഘം തന്നെയാണു റിവാൾഡോയെ പരിശോധിച്ച്, നൽകേണ്ട ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയത്. മുതുമല കടുവ സങ്കേതത്തിലെ അഭയാരണ്യം എന്ന കാട്ടിലാണ് റിവാൾഡോയെ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പു വിട്ടയയ്ക്കുക. വെറുതെയങ്ങ് വിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം കാട്ടിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രത്യേകമായുണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുത വേലിക്കുള്ളിലാണ് ആനയെ വിടുക. അവിടെ നിരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷം, ഉൾക്കാട്ടിലേക്കു വിടാം എന്നുറപ്പായാൽ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ചു വിട്ടയയ്ക്കും.

തുമ്പിക്കൈ മുറിച്ചത് മനുഷ്യക്രൂരതയോ?



റിവാൾഡോയുടെ തുമ്പിക്കയ്യുടെ അറ്റം മുറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്നു വ്യക്തമല്ല. മേഖലയിലെ ചില സ്വകാര്യ റിസോർട്ടുകാർ താമസക്കാരെ ആകർഷിക്കാനായി കാട്ടാനകളെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉപ്പും പുളിയും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ വച്ച് റിസോർട്ടിനു തൊട്ടടുത്തേക്ക് ആനകളെ ആകർഷിക്കും. താമസിക്കുന്നവർക്കു മുറിയിൽ തന്നെയിരുന്ന് വളരെ അടുത്ത് ആനയെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ സൗകര്യമുള്ള റിസോർട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ ആളെത്തുന്നതു സ്വാഭാവികം. മാവനല്ലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ റിസോർട്ട് ഉടമ ആനയെ ഇങ്ങനെ റിസോർട്ടിൽ എത്തിച്ചു സന്ദർശകരെ കാണിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ദിവസേനയെത്തുന്ന കാട്ടാന ഒരു ദിവസം ജനലിലൂടെ തുമ്പിക്കൈ അകത്തേക്കു നീട്ടിയപ്പോൾ കത്തി കൊണ്ടു തുമ്പിക്കൈ മുറിച്ചതാണെന്നു ജനസംസാരമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.



കണ്ണീരോർമയായി റൊണാൾഡോ



റിവാൾഡോയ്ക്കൊപ്പം മറ്റൊരു ആന കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു ആ കാട്ടാനയുടെ മരണം. റിവാൾഡോയെപ്പോലെ എപ്പോഴും നാട്ടിലില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് കാടിറങ്ങിയാലും ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. റൊണാൾഡോ എന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാർ അവനു പേരിട്ടിരുന്നത്. ഇവനെയും സ്ഥിരമായി ആകർഷിച്ചു താമസക്കാർക്കു കാഴ്ചയൊരുക്കുന്നതു ചില സ്വകാര്യ റിസോർട്ടുകാരുടെ പതിവായിരുന്നു.

മേനക ഗാന്ധി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ മാവനല്ലയിലെ ഒരു റിസോർട്ടിനു സമീപത്തെത്തിയ റോണാൾഡോയ്ക്കു നേരെ ഉടമയും സഹായിയും ചേർന്നു തുണി പെട്രോളിൽ മുക്കി കത്തിച്ചെറിഞ്ഞു. ചെവിഭാഗത്തു കുടുങ്ങിപ്പോയ തീപ്പന്തവുമായി ആന ഓടി. ഗുരുതരമായി പോള്ളലേറ്റ റൊണാൾഡോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചരിഞ്ഞു. കുറ്റവാളികൾ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും മനുഷ്യമനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായി അത്.



ഹൈക്കോടതി മുതൽ മേനക ഗാന്ധി വരെ



റിവാൾഡോയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇടപെട്ടതെന്നു കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ആളൊരു വിഐപിയാണെന്ന്. കക്ഷിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊട്ടിലിൽ അടച്ചതുതന്നെ നാട്ടിൽ വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. പക്ഷേ, പൂർണമായി നാട്ടാനയാക്കാനാണ് പദ്ധതി എന്ന സൂചന കിട്ടിയതോടെ ചിലർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം റിവാൾഡോയെ കാട്ടിൽ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന്, ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ മേനക ഗാന്ധിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു. റിവാൾഡോയെ കൊട്ടിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതും വളർത്താനയാക്കുന്നതും ക്രൂരതയാണെന്നും കാട്ടിലേക്കു വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നും മേനക ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



പരാജയപ്പെട്ട സാഹസികയാത്ര



ചികിത്സയ്ക്കായി മുതുമല തെപ്പക്കാട്ടിലെ ആനവളർത്തു കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ റിവാൾഡോ ബൊക്കാപുരം ആച്ചക്കരയിലെത്തിയപ്പോൾ.

റിവാൾഡോയെ കൊട്ടിലിൽ അടച്ചു എന്ന് ഒറ്റവരിയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊരു എളുപ്പപ്പണിയായിരുന്നില്ല. നാലു മാസത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് അതു സാധ്യമായത്. മനുഷ്യരോട് ഇണങ്ങിയാണ് വാസമെങ്കിലും കാട്ടാനയാണല്ലോ. നാട്ടാനയെപ്പോലെ വിളിപ്പുറത്തെത്തുകയോ പറയുന്നതനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. മുതുമല തെപ്പക്കാട്ടിലെ ആനവളർത്തു കേന്ദ്രത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഊട്ടിയിൽനിന്നു മുതുമലയിലേക്ക് ആനയെ എങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന കടമ്പ. അവിടെയെത്തിച്ചാലേ തെപ്പക്കാട്ടിലെ ആനവളർത്തു കേന്ദ്രത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ.



ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു മയക്കുവെടി വച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ, നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക മാത്രമായിരുന്നു പോംവഴി. ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന പണിയാകും അതെന്നുറപ്പ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. കൊമ്പനോട് അടുപ്പമുള്ള വനംവകുപ്പു വാച്ചർമാർ നിശ്ചിത ദൂരത്തു പഴവും മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളും വച്ച് ആനയെ ആകർഷിച്ചു മുന്നോട്ടു നടത്തുകയാണു ചെയ്തത്. റിവാൾഡോയുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ബെൻടൻ എന്ന വാച്ചറായിരുന്നു നേതൃത്വം. ബെൻടൻ വിളിക്കുമ്പോൾ റിവാൾഡോ ഇറങ്ങി വരുന്നതും പിന്നീട് വീണ്ടും കാട്ടിലേക്കു പോകുന്നതും പലപ്പോഴും നാട്ടുകാർക്കു കൗതുകക്കാഴ്ചയായിരുന്നു.



വിജയ്, സുജയ്, ബൊമ്മൻ, വസീം എന്നീ കുങ്കിയാനകൾ അൽപം ദൂരെയായി സുരക്ഷയൊരുക്കിയെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും അവരുടെ ഇടപെടൽ വേണ്ടിവന്നില്ല. ആദ്യദിനം വാഴത്തോട്ടത്തിൽനിന്നു മാവനല്ലയിൽ എത്തിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവിടെ നിന്നു വീണ്ടും ആകർഷിച്ചു പതുക്കെ നടത്തി ബൊക്കാപുരത്തിനു സമീപമുള്ള വിഭൂതിമലയിലെത്തിച്ചു. അതോടെ പകുതി ദൂരമായി. അടുത്ത ഘട്ടം മസിനഗുഡിയിലേക്ക്. രണ്ടു വെല്ലുവിളികളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ സാവധാനമേ ആന നടക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത് കാട്ടിനുള്ളിലൂടെയേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. നാട്ടിലെ തിരക്കിലൂടെയോ റോഡിലൂടെയോ പറ്റില്ല, രാത്രിയും പറ്റില്ല.



മസിനഗുഡി വരെയുള്ള കാടുകളിൽ മാത്രം പരിചയമുള്ള റിവാൾഡോ അതിനപ്പുറമുള്ള മുതുമലയിലെ കാടുകളിലേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയും വനംവകുപ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അഥവാ മുതുമലയിലേക്കു നീങ്ങാൻ ആന വിമുഖത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ കൊട്ടിൽ നിർമിച്ച് അതിനുള്ളിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലായിരുന്നു മുതുമല കടുവസങ്കേതത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. കാട്ടാനയെ ഇത്ര ദൂരെനിന്നു സ്നേഹത്തോടെ നിയന്ത്രിച്ചു നടത്തിയ സംഭവംതന്നെ ആദ്യമായാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ, മൂന്നാം ദിനം മസിനഗുഡിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ വനംവകുപ്പു ഭയപ്പെട്ടതുതന്നെ സംഭവിച്ചു. അപരിചിതമായ സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ പരിഭ്രാന്തനായ കൊമ്പൻ തിരിഞ്ഞോടി. ആ ഓട്ടം നിന്നത് പുറപ്പെട്ട സ്ഥലമായ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു.



കൊട്ടിൽ ആനയുടെ അടുത്തേക്ക്!



തെപ്പക്കാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷമാണ് അടുത്ത പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. കൊമ്പൻ നിൽക്കുന്ന വാഴത്തോട്ടത്തിൽതന്നെ കൊട്ടിൽ നിർമിച്ചു. വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അതിൽ പഴങ്ങൾ വച്ചു. ആദ്യമൊക്കെ സംശയിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ റിവാൾഡോ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുറത്തുനിന്നു തുമ്പിക്കൈ നീട്ടി എടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. എല്ലാ ദിവസവും പഴങ്ങൾ കുറേശ്ശേ അകത്തേക്കു നീക്കിയാണു വച്ചത്. അഞ്ചു ദിവസം ആന വന്നു പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു. ആറാം ദിനം അകത്തു കയറിയപ്പോൾ കൊട്ടിൽ അടച്ചു. ആദ്യമായാണ് മയക്കുവെടി വയ്ക്കാതെയും താപ്പാനകളുടെ സഹായമില്ലാതെയും കാട്ടാനയെ കൊട്ടിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത്.



ആശങ്കയോടെ ഇനി കാടകങ്ങളിലേക്ക്



ചികിത്സ പൂർണമാകുന്നതോടെ നാട്ടുകാരും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡോക്ടർമാരുമൊക്കെ ആശങ്കയിലാണ്. കാട്ടിലേക്കു വിട്ടയയ്ക്കുന്ന റിവാൾഡോയ്ക്ക് അവിടെ പൊരുത്തപ്പെടാനാകുമോ, മറ്റു കാട്ടാനകൾ അവനെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുമോ, അതോ മുൻപത്തെപ്പോലെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരുമോ, സ്വയം തീറ്റ തേടാ‍ൻ അവനു പറ്റുമോ... ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണമൊടുങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷേ, കോടതിവിധി പാലിച്ചേ പറ്റൂ, റിവാൾഡോയെ പറഞ്ഞയയ്ക്കണം. എല്ലാം ശുഭമാകും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും.



