തിരുവനന്തപുരം∙ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതി മുതൽ എല്ലാ കടകളും തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി.നസിറുദീൻ. സർക്കാരിന് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും വ്യാപാരികൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജ് വെറും പ്രഹസനമാണന്നും നസിറുദീൻ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



English Summary: All shops will open from August 9: Vyapari Vyavasayi Ekopana Samithi