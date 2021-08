രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഭാഗം; കൃഷ്ണ നദീജല തർക്കം കേൾക്കില്ലെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയും തമ്മിലുള്ള കൃഷ്ണ നദീജല തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി കേൾക്കില്ലെന്നും രണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ. ‘ഈ വിഷയം നിയമപരമായി കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഭാഗമാണ്. മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അതിനു സഹായിക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഹർജി മറ്റൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റും’– ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.



നദീജല തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണെന്നു കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, രണ്ട് അഭിഭാഷകരും ഇരുസർക്കാരുകളെയും കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. കേസ് ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

2015 ലെ കരാറിന് വിരുദ്ധമായി, തെലങ്കാന സർക്കാർ വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൃഷ്ണ നദിയിൽനിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നുവെന്നാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ആരോപണം. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പൊതുവായുള്ള ശ്രീശൈലം, നാഗാർജുന സാഗർ, പുളിച്ചിന്തല എന്നീ ജലസംഭരണികളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തോട് നിർദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇവിടങ്ങളിൽനിന്ന് തെലങ്കാന വെള്ളമെടുക്കുന്നത് ആന്ധ്രയിലെ ജലസേചനത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വാദിക്കുന്നു.

കൃഷ്ണ നദിയിൽ ആറ് അണക്കെട്ടുകളുണ്ട്. അതിലെ വെള്ളം തെലങ്കാനയും ആന്ധ്രയും 34:66 അനുപാതത്തിൽ പങ്കിടണമെന്നാണ് കരാർ. എന്നാൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി തെലങ്കാന ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ആരോപണം. ശ്രീശൈലം ജലസംഭരണിയിൽ ജലനിരപ്പ് 834 അടിക്ക് മുകളിലുണ്ടെങ്കിലെ വൈദ്യുതിക്കായി വെള്ളമെടുക്കാവൂ. എന്നാൽ ജലനിരപ്പ് കുറവായിരിക്കുമ്പോഴും തെലങ്കാന ഇതിൽനിന്ന് വെള്ളമെടുക്കുന്നുവെന്നും ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ജലസേചനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുവെന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പറയുന്നു.

