സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം: ജോസ് കെ.മാണി

കോട്ടയം∙ കേരളത്തിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കൂടി മാതൃകയാക്കുന്ന വിധത്തിൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല വളർന്നതായി കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ.മാണി പറഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ സഹകാരി ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പടർന്നു പന്തലിച്ച് എപ്പോഴും എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നതാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ.

ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകളും, സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശക്തമായി നിലനിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്നു സഹകരണ മേഖലയ്‌ക്കെതിരെ സഹകരണ നിയമവുമായി മുന്നോട്ടു വന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ, റിസർവ് ബാങ്കിനെയും ഇൻകം ടാക്‌സിനെയും വരുതിലിയാക്കിക്കൊണ്ടു കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഗൂഢനീക്കത്തിൽ ജാഗ്രതയോടെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ നിൽക്കണമെന്നും ജോസ് കെ.മാണി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സഹകാരി ഫോറം ജില്ലാ കൺവീനർ കെ.എം ഫിലിപ്പ് കുഴികുളം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

English Summary: Cental government trying to hijack cooporation sector, says Jose K. Mani