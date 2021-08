കൊച്ചി∙ ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി നീട്ടിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിനെതിരെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (പിഎസ്‍സി) ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം.



കാലാവധി നീട്ടുന്നതു പുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അവസരം നഷ്ടമാക്കുമെന്നാണ് പിഎസ്‍സിയുടെ വാദം. നിലവിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളെല്ലാം നികത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പുതിയ ഒഴിവുകൾ പുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു നൽകണമെന്നും പി‍എസ്‍സി കോടതിയിൽ അഭ്യർഥിച്ചു.

ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ അപേക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രഡ് പട്ടികയുടെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ 29 വരെ നീട്ടാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതിനെതിരെയാണ് പി‍എസ്‍സിയുടെ അപ്പീൽ ഹർജി. റാങ്ക് പട്ടിക നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരം തുടരുകയാണ്. പട്ടിക നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിലും ഉയർത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Extension of rank list should be stayed: PSC in High Court