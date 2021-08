കൊച്ചിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ വല വിരിച്ച് സംഘം; ലക്ഷ്യം സ്വർണവും ഹവാലയും

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സമാന്തര ടെലഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സഹായം സ്വർണം, ഹവാല കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പൊലീസ്. എറണാകുളം, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളിൽ 14 ഇടങ്ങളിൽ സമാന്തര എക്സ്ചേഞ്ചുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചിരുന്നതു കണ്ടെത്തി. നേരത്തേ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ സമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി പിടിയിലായ സംഘങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ സംഘത്തിനു ബന്ധമുണ്ട്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻ‍ഡ് ചെയ്തു.

സമാന്തര എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിപ്പിലെ മുഖ്യ പ്രതികളെന്നു കരുതുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ സലീം, ഇബ്രാഹിം എന്നിവർക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇവരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊരട്ടിയിൽ പിടിയിലായവർ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നടത്തിവന്നിരുന്നത് എന്നാണു വെളിപ്പെടുത്തൽ. കൊരട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഓഫിസ് സലീമിന്റെ പേരിൽ എടുത്തതാണെന്നും കണ്ടെത്തി. പിടിയിലായവർക്ക് ഈ സംഘത്തിന്റെ പക്കൽനിന്നു കാര്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിച്ചു. ഈ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ എന്തു രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണമാണു നടന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.



പിടിയിലായത് ചെറുമീനുകൾ



വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫോൺ വിളികൾ കോള്‍ റൂട്ടറുകളും ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് കണക്‌ഷനുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശിക വിളികളാക്കി (ലോക്കൽ കോൾ) മാറ്റുകയാണ് പ്രതികൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനു താരതമ്യേന ചെലവു കുറവും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരാത്തതിനാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തവയുമാണ്. സിം ബോക്സ് എന്ന ഉപകരണത്തിൽ ഒരേ സമയം 100 സിം കാർഡുകൾ വരെ ഉപയോഗിക്കാനാകും. സ്വർണക്കടത്തിനും ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കുമാണ് ഇതെന്നു പറയുമ്പോഴും എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ എന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസിനും വ്യക്തതയില്ല.



മുഖ്യകണ്ണികളെ കണ്ടെത്താനാൽ മാത്രമാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരിക. പിടിയിലായവർ ചെറുമീനുകളാണെങ്കിൽ പിന്നിലുള്ളത് വമ്പൻ സ്രാവുകളാണെന്നാണ് പൊലീസ് നിരീക്ഷണം. ഇവർക്കുള്ള പ്രപ്പോസലുകൾ കൊണ്ടു വരുന്നത് സലീം വഴിയാണെങ്കിലും പിന്നിൽ വമ്പൻമാരുണ്ട്. സാങ്കേതിക സഹായവും മെയിന്റനൻസും മാത്രമാണ് പിടിയിലായവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്.



രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം



ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് പൊലീസിനെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ കോളുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനായാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും. മുഖ്യ കണ്ണികൾ അറസ്റ്റിലായാലും ഇതിനു പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായകമായേക്കും. കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് സിംബോക്സ് വഴി വന്ന ഫോൾ വിളികൾ പലതും ചൈന, പാക്കിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ഏറെ ആശങ്കയ്ക്കു വക നൽകുന്നതാണ്.



പൊലീസിനു പരിചയമില്ലാത്ത മേഖല



സമാന്തര ടെലഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പൊലീസ് പുലിവാൽ പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. അപരിചിത മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് കാരണം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പൊലീസ് പെട്ടുപോകുന്നത്. സാധാരണ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവലംബിക്കുന്ന രീതികൾ തന്നെയായിരിക്കും മിക്ക റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും. ഇത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാതാകുന്ന കേരള പൊലീസിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം തേടിയാണ് പൊലീസ് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.



നേരത്തേ സമാന കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ റഫറൻസ് പോലും പൊലീസിന്റെ പക്കലില്ലെന്നാണു വിവരം. 2000 മുതൽ സമാന കേസുകൾ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്നെല്ലാം വിദേശ വിളികൾക്ക് ഉയർന്ന കോൾ നിരക്കുകൾ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ വിദേശ മലയാളികൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിളിക്കാനുള്ള സംവിധാനമായാണ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വലിയ പണച്ചെലവില്ലാതെ ആപ്പുകൾ വഴി വിളിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇത്രയധികം എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ കൃത്യമായ കരണമുണ്ടാകും എന്നാണു വിലയിരുത്തുന്നത്.



ബെംഗളൂരുവിൽ കിട്ടും സിംബോക്സ്



കൊരട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഓഫിസ് കെട്ടിടം ലീസിനെടുത്തു നൽകിയത് സലീമാണെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രതികൾക്ക് ഈ ഇടപാടുകളുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാണ്. സലീമിനെയും ഇബ്രാഹിമിനെയും കുറിച്ചു പൊലീസിനു വിവരം കിട്ടുന്നത് മലപ്പുറത്തു നേരത്തേ നടന്ന റെയ്ഡിൽ നിന്നാണെന്നാണു സൂചന. മലപ്പുറം റെയ്ഡിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചാണ് പൊലീസ് കൊരട്ടിയിലേക്കും അങ്കമാലിയിലേക്കുമെല്ലാം എത്തുന്നത്.



അതേസമയം, സാധാരണ നിലയിൽ അത്ര ഉപയോഗമില്ലാത്ത സാധനമായിട്ടും സിംബോക്സും റൗട്ടറുകളും ജിഎസ്എം ഗേറ്റ് വേകളുമെല്ലാം ബെംഗളൂരുവിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്നതു പൊലീസിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. സാധാരണ ടെലികോം കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര വ്യാപകമായി വിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് അസ്വാഭാവികത ഉണർത്തുന്നത്. പല ഉപകരണങ്ങളും അസംബിൾ ചെയ്യുന്നവയാണെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണു താനും.



എന്തുകൊണ്ട് കൊരട്ടി?



എറണാകുളം പോലൊരു നഗരത്തിനു പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സംഘങ്ങൾ ഓഫിസുകൾക്കും എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ ചുറ്റിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം. കൊച്ചിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് നഗരമായാണ് അരൂർ, കാക്കനാട്, കൊരട്ടി പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ചു ചെയ്യേണ്ട പദ്ധതികൾക്ക് ഓഫിസുകളാക്കാൻ വൻകിട കമ്പനികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഈ പ്രദേശങ്ങളെയാണ്. കൊര‍ട്ടിയിൽ ഇൻഫോ പാർക്ക് ഉള്ളതും ഒരു കാരണമായി വിലയിരുത്തുന്നു. സംഘത്തിന് ഇവിടെയുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.



