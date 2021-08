രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിൽ 40,134 പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ; 422 മരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 40,134 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്നലത്തേതിലും നാലു ശതമാനം കുറവാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രതിദിന കേസുകൾ. ഇതോടെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,16,95,958.

ഒറ്റ ദിവസം 422 കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4,24,773 ആയി. ഇന്നലെ മാത്രം 36,946 പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്. ആകെ രോഗമുക്തരായവർ 3,08,57,467.



4,13,718 രോഗികളാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 2.81 ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ നിലവിലെ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 97.36 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. 47 കോടിയിലധികം പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.



English Summary :India reports 40,134 new Covid-19 cases, 422 deaths in the last 24 hours