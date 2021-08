കോഴിക്കോട്ടെ സമാന്തര ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ച്: ഉടൻ നടപടിയെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കോഴിക്കോട് സമാന്തര ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ടെത്തിയ കേസില്‍ അടിയന്തര നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഭീകര ബന്ധം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംപിമാരായ ബെന്നി ബഹനാനും കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷും കേന്ദ്ര വാർത്താ വിനിമയ മന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു.

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയാണ് കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സമാന്തര എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ഇബ്രാഹിം എന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം, കൊച്ചിയിലെ സമാന്തര ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ച് കേസിലും മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ ഇബ്രാഹിം ആണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

ഹവാല ഇടപാടുകള്‍ക്കും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും സമാന്തര ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചു. ഇബ്രാഹിമിന് ഇതുപയോഗിക്കാന്‍ പരിശീലനം ലഭിച്ചതായും ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ സമ്മതിച്ചു. സമാന്തര ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ചിനു പിന്നിലുള്ളത് രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വലിയ സംഘമാണ്. ആ സംഘത്തിലെ കണ്ണികളാണ് കോഴിക്കോട്ടെ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ഇബ്രാഹിമും കൊച്ചി കേസിലെ പ്രതി സലീമും. ഇവര്‍ അടുത്ത സുഹൃത്തുകളാണ്.

സലീമിനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായം നല്‍കുന്നത് ഇബ്രാഹിമാണ്. ഇതിന് ഇബ്രാഹിമിന് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹവാല ഇടപാടുകള്‍ക്കും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഈ എക്സ്ചേഞ്ചുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു. ഇതുവഴി വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതികള്‍ ഉണ്ടാക്കി. കേരളത്തിനു പുറമെ തമിഴ്നാട്, കര്‍ണാടക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതും സഹായം നല്‍കിയതും ഇബ്രാഹിമാണ്.

അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇബ്രാഹിമിനെ െബംഗളൂരുവില്‍ എത്തിക്കും. അവിടെ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെനിന്നാണോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനം ഇബ്രാഹിമിനു ലഭിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കും. മാത്രമല്ല, അടുത്തിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നടന്ന സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സമാന്തര ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്ന സൂചനയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. കോഴിക്കോട്ടെ കേസില്‍ രണ്ടു പേര്‍ കൂടി അറസ്റ്റിലാകാനുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Centre may intervene in the investigation on Kozhikode parallel telephone exchange case