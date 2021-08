‘പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്നില്ല’; മോക്ക് പാർലമെന്റിന് സാധ്യത

ന്യൂഡൽഹി∙ പെഗസസ്, കാർഷിക നിയമം ഉൾപ്പെടെയുയർത്തി പാർലമെന്റ് സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ മുന്നോട്ടുപോകാമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കൂടിയാലോചിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷാവശ്യം സർക്കാർ കേൾക്കുന്നതിന് പാർലമെന്റിനു പുറത്ത് ‘മോക്ക് പാർലമെന്റ്’ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും ആരായും. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ യോഗം നാളെ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ഒരു ബില്ലിന് പിന്നാലെ മറ്റൊന്നായി തുടരെത്തുടരെ ബില്ലുകൾ പാസാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നടപടി. സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ മാത്രമേ പുറത്തുവരുന്നുള്ളൂ. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ സഭാ നേതാക്കന്മാരും മറ്റ് എംപിമാരും രാവിലെ 9.30ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ അറിയിച്ചു. സർക്കാരിന്മേൽ എങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് ചിന്തിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും യോഗം ചേർന്നിരുന്നു.

ജൂലൈ 19ന് ആരംഭിച്ച മഴക്കാല സമ്മേളനത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ‘പ്രവൃത്തിസമയം’ കൂടുതലും പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് 133 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാരിന്റെ രേഖകൾ പറയുന്നു.

English Summary: Opposition Meeting Tomorrow To Decide On Mock Parliament vs Government