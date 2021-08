മുരിങ്ങൂർ പീഡനക്കേസ്: പ്രതിക്കു മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ മുരിങ്ങൂർ പീഡനക്കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. പ്രതി ചുങ്കത്ത് ജോൺസന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു. അതേസമയം കേസ് മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ തിരക്കഥയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നായിരുന്നു പ്രതിയുടെ വാദം.

പ്രതിയുടേതായി പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. പീഡനക്കേസിൽ നൽകിയ പരാതിയിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഫലപ്രദമല്ലെന്നു കാണിച്ച് ഇര നേരത്തെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു. സർക്കാർ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഏൽപിക്കുകയും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതായി സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹർജി തീർപ്പാക്കിയത്.



മുദ്രവച്ച കവറിൽ സർക്കാർ ഇതുവരെയുള്ള കേസന്വേഷണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. തന്റെ സുഹൃത്തു നൽകിയ പീഡന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ലെന്നും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്നും ആരോപിച്ച് കായിക താരം മയൂഖ ജോണി രംഗത്ത് എത്തിയതോടെയാണ് മുരിങ്ങൂർ പീഡനക്കേസ് ചർച്ചയായത്. 2016ൽ മുരിങ്ങൂർ സ്വദേശി ജോൺസൺ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്നു തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ജി. പൂങ്കുഴലി നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ടു നൽകിയിരുന്നു.



പൊലീസിനെതിരെ ഇരയും കുടുംബവും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് നേരത്തെ മുതൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇരയുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടക്കുമ്പോൾ പ്രതി ആശുപത്രി പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പ്രതിക്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകുന്നുവെന്നും തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും ഉയർത്തിയിരുന്നു.



