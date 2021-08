കേരളത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ തടയുന്നു: കർണാടക അതിർത്തിയിൽ പ്രതിഷേധം

തലപ്പാടി∙ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കര്‍ണാടക കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കര്‍ശനമാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കർണാടകയിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തടയുന്നു. രണ്ടുഡോസ് വാക്സീനെടുത്താലും കർണാടകയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെടുത്ത ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതിലാണ് പ്രതിഷേധം.

ഇന്നലെ രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവരെ കടത്തിവിട്ടെങ്കിലും ഇന്ന് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെടുത്ത ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയതെന്തിനാണെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ കർണാടകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്താൻ സൗകര്യമുണ്ടാക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവർത്തിച്ചു. മഞ്ചേശ്വരം സിഐയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ പ്രതിഷേധക്കാർ പിരിഞ്ഞുപോയി.



വാക്സീൻ രണ്ടു ഡോസ് എടുത്താലും അത് ഒരു സ്വയം പ്രതിരോധമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പകരുന്നത് തടയാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതിനാലാണ് 72 മണിക്കൂറിലെടുത്ത ആർടിപിസിആർ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയതെന്നാണ് മംഗളൂരു ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇതേതുടർന്ന് വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് തലപ്പാടി അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടായത്. പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട വിദ്യാർഥികളെ ഒഴികെ വാക്സീൻ എടുക്കാത്ത മറ്റാരെയും കടത്തിവിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. തുടർന്നാണ് കർണാടകയിൽനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചത്.



English Summary : Negative RTPCR certificate a made mandatory for those took 2 dose vaccine, protest at Karnataka border