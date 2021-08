പെഗസസ് വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം വേണം; ബിജെപിക്ക് തലവേദനയായി നിതീഷ് കുമാര്‍

പട്ന ∙ പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെഡിയു നേതാവുമായ നിതീഷ് കുമാർ. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന എൻഡിഎ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പെഗസസിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആദ്യമാണ്. നിതീഷിന്റെ ആവശ്യം ബിജെപിക്കും നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനും തലവേദനയാകും.

‘പെഗസസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താനും പീഡിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കരുത്. കുറച്ചു ദിവസമായി ഫോൺ ചോർത്തൽ സംഭവമാണു രാജ്യത്തെ ചർച്ചാവിഷയം. പാർലമെന്റിലും വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകളും വന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരിശോധിക്കുകയും വേണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം വേണം. എല്ലാ വിവരവും പൊതുജനത്തിനു ലഭ്യമാക്കണം’– നിതീഷ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.



പെഗസസ് വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും വരെ പാർലമെന്റ് സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ വർഷകാല സമ്മേളനം മുഴുവൻ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറി. ചർച്ചകൾക്കു തയാറാണെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പെഗസസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പെഗസസ് രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ലെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.



പെഗസസ് വിഷയം ബിജെപിയെയും വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ചർച്ചയ്ക്കു തയാറായാൽ ചാര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാകും. ഫ്രാൻസ്, ഇസ്രയേൽ, ഹംഗറി, മൊറോക്കോ തുടങ്ങി ഫോൺ ചോർത്തൽ നടന്നുവെന്ന് ആരോപണമുയർന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷണത്തിനു തയാറായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇത്തരമൊരു കാര്യമേയില്ലെന്ന നിലപാടാണെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



English Summary: Nitish Kumar Demands Probe Into Pegasus Scandal, First BJP Ally To Do So