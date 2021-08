ലാപ്ടോപ്പിൽ 61 നീലച്ചിത്രം, സ്റ്റോറേജിൽ 51, പിന്നെ തിരക്കഥ; കുന്ദ്രയെ കുടഞ്ഞ് പൊലീസ്

മുംബൈ ∙ കുറ്റാരോപിതൻ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കുകയും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ നോക്കിനിൽക്കാനാകില്ലെന്നു മുംബൈ പൊലീസ്. അശ്ലീല വിഡിയോകൾ നിർമിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് അറസ്റ്റിലായ വ്യവസായിയും നടി ശിൽപ ഷെട്ടിയുടെ ഭർത്താവുമായ രാജ് കുന്ദ്ര ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുമ്പോഴാണു പൊലീസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിനു മുൻപു ചോദ്യം ചെയ്യാനായി പൊലീസ് വിളിച്ചുവരുത്തിയില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുമാണു കുന്ദ്ര വാദിച്ചത്. എന്നാൽ കുന്ദ്ര തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അശ്ലീല വിഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നതായി കുന്ദ്രയുടെ കമ്പനിയിലെ 4 ജീവനക്കാർ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

‘കുറ്റാരോപിതർ തെളിവു നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതു നോക്കിനിൽക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കഴിയില്ലല്ലോ. കുറ്റാരോപിതർ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും നോക്കിനിൽക്കാനാകില്ല’- മുംബൈ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുന്ദ്ര തന്റെ ഐക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെന്നും ലാപ്ടോപ്പിൽനിന്ന് 61 അശ്ലീല വിഡിയോകള്‍, അശ്ലീലചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ, ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജിൽ 51 അശ്ലീല വിഡിയോകൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കേസിലെ മറ്റു കുറ്റാരോപിതരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തിതുന്ന വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പും അശ്ലീല വിഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ‘ഹോട്ഷോട്സ്’ ആപ്പിന്റെ വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനും കുന്ദ്രയുടെ ഫോണിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തു. ഇതിനു പുറമേ കുന്ദ്രയുടെ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി, ഇമെയിലുകൾ എന്നിവയും കണ്ടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ അപാകതയില്ലെന്നു ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് വിധിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ലാപ്ടോപ്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തതായി റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പൊലീസ് തന്നെ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നും, കേസ് ഡയറിയിൽ പൊലീസിന് എന്തും എഴുതിച്ചേർക്കാമെന്നും കുന്ദ്രയുടെ അഭിഭാഷകൻ അബാദ് പോണ്ട വാദിച്ചു. ‘വീട്ടിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടക്കുന്നതിനിടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതു നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അറസ്റ്റിനു മുൻപു നൽകിയ നോട്ടിസ് സ്വീകരിക്കാൻ കുന്ദ്ര തയാറായില്ലെന്നു പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. കുന്ദ്രയ്ക്കു രണ്ടു ദിവസം പോയിട്ടു 2 മണിക്കൂർ സമയം പോലും പൊലീസ് നൽകിയില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജൂലൈ 19ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണു കുന്ദ്രയുടെ ഓഫിസിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. 3–4 മണിക്കൂർ സമയം നീണ്ട പരിശോധനയോടു കുന്ദ്ര പൂർണമായും സഹകരിച്ചിരുന്നു.

പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഓഫിസിലേക്കു വരാൻ പറഞ്ഞ കുന്ദ്രയെ പിന്നീട് അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. കുന്ദ്ര, സഹായി റയാൻ തോർപ് എന്നിവർ പരിശോധനയ്ക്കിടെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിലെ ചാറ്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. മുംബൈയിലെ ആർതർ റോഡ് ജയിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണു കുന്ദ്ര. നിയമത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും അനാവശ്യ പ്രതികരണങ്ങൾക്കില്ലെന്നും ശിൽപ ഷെട്ടി പറഞ്ഞു.

