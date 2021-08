ഇന്ധനവില: കാസർകോടുനിന്ന് അബിൻ നടന്നു തുടങ്ങി, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്

കോഴിക്കോട് ∙ ഇന്ധനവില ദിവസവും കൂടി വരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് നടക്കുകയല്ലാതെ മറ്റുവഴിയില്ല. ആ ആകുലതകൾ തോളത്തേറ്റി ഒരു യുവാവ് കാസർകോടുനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ്. താമരശ്ശേരി പുല്ലാഞ്ഞിമേട് ആറോളി വീട്ടിൽ അബിനാണ് ഇന്ധനവില വർധനയ്ക്കെതിരെ ഒറ്റയാൾ പ്രതിഷേധവുമായി നടക്കാനിറങ്ങിയത്.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കട്ടിപ്പാറ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായ അബിൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇന്ധനവില പ്രശ്നത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ കൂട്ടായ്മ വേണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പെട്രോൾ വിലവർധനയെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസുകാർ പ്രതികരിച്ചാൽ ഇടതുപക്ഷക്കാർ ‘ട്രോളും.’ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചാൽ മറ്റു പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളും ‘ട്രോളും’.

ഇന്ധനവില പ്രശ്നത്തിൽ പൊതുവായ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടം വേണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് അബിനുള്ളത്. ഇന്ധനവില വർധന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ സംവാദങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോരിനിടെ നഷ്ടമാവുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചും ഇന്ധനവില വർധന സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുമാണ് അബിന്റെ യാത്ര.

സാധാരണയായി ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം 45 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാമെങ്കിലും ആളുകളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനാൽ അബിൻ ശരാശരി 25 കിലോമീറ്ററാണ് നടക്കുന്നത്. ജൂലൈ 20ന് കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. യാത്രയിലെ ചർച്ചകളുടെയെല്ലാം വിഡിയോ അബിൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 45 ദിവസംകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അതിനുശേഷം വിഡിയോകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കൈമാറാനാണ് ശ്രമം. ഫൊട്ടോഗ്രഫിയാണ് അബിന്റെ തൊഴിൽമേഖല. അമ്മ ലീലയും ഭാര്യ ദിവ്യയുമടങ്ങിയ കുടുംബം അബിൻ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി തിരികെവരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Youth walks from Kasarkode to Thiruvananthapuram in protest for petrol price hike