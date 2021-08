തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വലിയ ബാന്റേജ്; കിമ്മിന് എന്തു പറ്റി, ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നമോ?

സോൾ ∙ ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തലയ്ക്കു പിന്നിൽ വലിയ സ്റ്റാംപ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ബാന്റേജ് ഒട്ടിച്ചാണു കിം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതാണു കിമ്മിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയ്ക്കു കാരണമായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡ്, സാമ്പത്തിക പ്രയാസം, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികളെ കിം എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ ചിത്രം വരുന്നത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 24 മുതൽ 27 വരെ കൊറിയൻ പീപ്പിൾസ് ആർമിയുടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണു കിമ്മിന്റെ തലയിൽ ബാന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഉത്തര കൊറിയയിലെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ സൈറ്റിലും ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തലയുടെ പിൻഭാഗം ഷേവ് ചെയ്തുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആയതിനാൽ കിമ്മിന്റെ ബാന്റേജ് വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു. ബാന്റേജ് മാറ്റിയ ശേഷമുള്ള ചിത്രവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്തു കടുംപച്ച നിറമായാണു പിന്നീടു കാണുന്നത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും കിമ്മിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായി ഉത്തര കൊറിയയിൽനിന്നു റിപ്പോർട്ടില്ല.



പുറംലോകവുമായി കാര്യമായ ബന്ധമില്ലാതെ കഴിയുന്ന ഉത്തര കൊറിയൻ പരമോന്നത നേതാവ് കിമ്മിന്റെ ആരോഗ്യ കാര്യം വലിയ രഹസ്യമാണ്. യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. സ്വന്തം ക്ഷേമം നോക്കാതെ ജനങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുകയാണു ഭരണാധിപൻമാർ എന്ന പ്രചാരണമാണു കാലങ്ങളായി ഉത്തര കൊറിയ രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തും നടത്തുന്നത്.

കിം ജോങ് ഉൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

ഇതിനുമുൻപു കിമ്മിന്റെ തടി കുറഞ്ഞപ്പോഴും വലിയ ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണു കിം മെലിഞ്ഞതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. മേയിൽ ഏറെ ദിവസവും പൊതുചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണോ എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു ചർച്ച. അമിതവണ്ണവും പുകവലിയും ഉള്ളതിനാൽ കിമ്മിന് അസുഖങ്ങളുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.



English Summary: Kim Jong Un's Bandage And Spots On Head Add To Health Mysteries