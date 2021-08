വുഹാനിൽ വീണ്ടും കോവിഡ്; ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കാൻ ചൈന

ബെയ്ജിങ്∙ കോവിഡ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 11 ദശലക്ഷം പേരുള്ള വുഹാനിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പരിശോധനയാണ് നടത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രവിശ്യയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലി താവോ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.



നഗരത്തിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളിൽ ഏഴു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തോളമായി പ്രാദേശിക കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന വുഹാനിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഏഴുപേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മാസങ്ങൾക്കുശേഷം വീണ്ടും കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പല നഗരങ്ങളിലും ചൈന ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചൈനയിൽ 61 പ്രാദേശിക കേസുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബെയ്ജിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു പേരെ പരിശോധിച്ചു‌. റസിഡൻഷ്യൽ മേഖലകളെ അടച്ചിട്ടും അടുത്ത സമ്പർക്കമുള്ളവരെ ക്വാറന്റീനിൽ ഇരുത്തിയും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

English Summary: China's Wuhan To Test "All Residents" As Covid Cases Emerge After A Year