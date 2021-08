ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 30,549 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. പ്രതിദിന കേസുകളിൽ ഇന്നലത്തേതിലും 24% കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴി‍ഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ആദ്യമായാണ് പ്രതിദിന കേസുകൾ 40,000ൽ കുറയുന്നത്.

ഒറ്റ ദിവസം 422 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 4,25,195 ആയി. 38,887 പേരാണ് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത്. ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 3,08,96,354.



4,04,958 പേരാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. പ്രതിദിന, പ്രതിവാര പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കെല്ലാം അഞ്ചിൽ താഴെയാണെന്നത് ആശ്വാസമാണ്. 1.85% ആണ് പ്രതിദിന പോസ്റ്റിവിറ്റി നിരക്ക്, പ്രതിവാര നിരക്ക് 2.39 ശതമാനവും. എന്നാൽ ആർ വാല്യു ഒന്നിന് മുകളിലാണ് എന്നത് മൂന്നാം തരംഗം അടുത്തെത്തിയെന്ന സൂചനയാണ് നല‍കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



English Summary: 30,549 New COVID-19 Cases In India In 24 Hours, 24% Lower Than Yesterday