‘കോവിഷീൽഡ് 120 ദശലക്ഷം, കോവാക്സിൻ 58 ദശലക്ഷം; വാക്സീൻ ഉൽപാദനം കൂട്ടും’

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാക്സീനുകളുടെ ഉൽപാദനം കൂട്ടുമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഡിസംബറോടെ കോവിഷീൽഡിന്റെയും കോവാക്സിന്റെയും ഉൽപാദനം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കും. വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു രാജ്യസഭയിലാണു സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളുമായി കേന്ദ്രം ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഇതേ തുടർന്നു കോവിഷീൽഡിന്റെ പ്രതിമാസ ഉൽപാദനം 110 ദശലക്ഷം ഡോസ് എന്നതു 120 ദശലക്ഷം ഡോസായി ഉയർത്തും. കോവാക്സിൻ 25 ദശലക്ഷത്തിൽനിന്നു 58 ദശലക്ഷത്തോളമായി ഉൽപാദനം കൂട്ടുകയുമാണു ലക്ഷ്യം. ഓഗസ്റ്റിൽനിന്നു ഡിസംബറിൽ എത്തുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് വാക്സീൻ ഉൽപാദനം കൂടുതലാകും’– ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ മറുപടി നൽകി.



English Summary: Covishield, Covaxin Monthly Production To Be 120, 58 Million Doses Respectively: Centre