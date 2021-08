ന്യൂഡൽഹി∙ പെഗസസ് ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയർ വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പെഗസസ് കരാർ രേഖകൾ, ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക എന്നിവ കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്നു കോടതി ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും എ‍ഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കേസിൽ‌ കോടതി വ്യാഴാഴ്ച വാദം കേൾക്കും.

രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും ഉൾപ്പെടെ ഫോണുകൾ പെഗസസ് സ്പൈവെയർ ഉപയോഗിച്ചു ചോർത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡിന്റെ നീക്കം. സർക്കാരുകളും അവരുടെ ഏജൻസികളും മാത്രമാണു തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെന്ന് പെഗസസ് നിർമാതാക്കളായ എൻഎസ്ഒ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരും പ്രതിരോധത്തിലാണ്. നേരത്തേ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ എന്‍. റാം, ശശി കുമാർ, സിപിഎം രാജ്യസഭാംഗം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, അഭിഭാഷകൻ എം.എൽ. ശർമ എന്നിവരും വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

പെഗസസിന്റെ ചോർത്തല്‍ പട്ടികയിൽ പേരുള്ള പരംജോയ് ഗുഹ താകുർഥാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നടപടി ‘നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നു’ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് സർക്കാർ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങളെന്നും ഹർജിയിൽ പരാതിയുണ്ട്.

English Summary: Editors' Guild Goes To Supreme Court, Seeks Probe Into Pegasus Scandal