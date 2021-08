ഗൽവാൻ നദിയുടെ തിട്ടയിൽനിന്നു കല്ലെറിഞ്ഞ് ചൈനീസ് സൈന്യം; സംഘർഷദൃശ്യം പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിൽ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈനികർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് ചൈനയിലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ. കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിനു പരിഹാരം തേടി ഇന്ത്യ, ചൈന സേനാ കമാൻഡർമാർ തമ്മിൽ 12–ാം വട്ട കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണു വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത്.

2020 ജൂണിലാണു ഗൽവാനിൽ സൈനികർ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഗൽവാൻ നദിയുടെ തിട്ടയുടെെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ദേഹത്തേക്കു ചൈനീസ് സൈന്യം കല്ലെറിയുന്നതു ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഒഴുക്കുള്ള നദിയിൽ ചില ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാർ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതും സഹപ്രവർത്തകർ തൊട്ടപ്പുറത്തുനിന്നു കൈകൊടുത്തു കരയിലേക്കു കയറ്റുന്നതും വ്യക്തം. ഇരു ഭാഗത്തും വലിയ തോതിൽ സൈനികർ സംഘടിച്ചതും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതും കാണാനാകും.



ഗൽവാൻ സംഘർഷത്തിൽ 20 പേർ വീരമൃത്യു വരിച്ചെന്നാണ് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി പറ‍ഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സേന നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണു ചൈന പറയുന്നത്. സേനാ കമാൻഡർമാർ തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഗോഗ്ര, ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു ചൈനീസ് സേന പൂർണമായി പിന്മാറണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലേ ആസ്ഥാനമായുള്ള 14–ാം കോർ മേധാവിയും മലയാളിയുമായ ലഫ്. ജനറൽ പി.ജി.കെ. മേനോൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ചത്. നിലവിൽ ഡെപ്സങ്, ഗോഗ്ര, ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇരു സേനകളും നേർക്കുനേർ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



