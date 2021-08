ബിക്കാനീര്‍∙ രാജസ്ഥാനില്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനു മുമ്പ് കാളക്കൂറ്റന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ മുഖം പാടെ തകര്‍ന്ന കര്‍ണി വൈഷ്‌ണോയ് എന്ന മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരന് 11 മാസം നീണ്ട നിരവധി ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ക്കു ശേഷം പുതിയ മുഖം. ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ ഹെഡ് ആയിരുന്ന കര്‍ണിക്കു നേരെ 2020 സെപ്റ്റംബറിലാണ് കാളയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

കാറില്‍ വീട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു കര്‍ണി. സൈഡ് ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു. കാളകള്‍ക്കു റോഡ് കുറുകെ കടക്കാനായി കാര്‍ നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ കൂട്ടത്തിലൊരു കാളക്കൂറ്റന്‍ പെട്ടെന്ന് പാഞ്ഞടുത്ത് കര്‍ണിയുടെ മുഖത്ത് കൊമ്പ് കുത്തിയിറക്കുകയായിരുന്നു.



ആക്രമണത്തില്‍ കര്‍ണിയുടെ വലതു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. മൂക്ക്, ചുണ്ട്, തലയോടിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നിവ ചിതറിപ്പോയി. കാള കര്‍ണിയെ കൊമ്പില്‍ കോര്‍ത്ത് കാറില്‍നിന്നു പുറത്തേക്കു വലിച്ചിട്ടു. കാറില്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്താണ് കര്‍ണിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. രക്തപ്രവാഹം നിര്‍ത്താനുള്ള ചികിത്സ മാത്രമാണ് ബിക്കാനീറിലെ ആശുപത്രിയില്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. അവിടുത്തെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിസഹായത അറിയിച്ചതോടെ സാകേതിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഇത്രയേറെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടും കര്‍ണി ജീവനോടെ ഇരുന്നത് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് അദ്ഭുതമായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് ന്യൂറോ സര്‍ജന്മാരും പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറി ടീമും എത്തി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് 10 മണിക്കൂറോളം പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചാണ് സര്‍ജന്മാര്‍ എല്ലുകളും മാംസവും മൂക്കിന്റെ കഷ്ണങ്ങളും തുന്നിച്ചേര്‍ത്തത്. തുടര്‍ന്ന് വീണ്ടും ഒമ്പതു മണിക്കൂര്‍ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി വേണ്ടിവന്നു ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താനും മുഖത്തിന്റെ രൂപം നല്‍കാനും.

നാല് മാസത്തിനു ശേഷം കര്‍ണി രണ്ടാംവട്ട ശസ്ത്രക്രിയകളും പൂര്‍ത്തിയാക്കി. മുഖത്തിന്റെ വലതുവശം പൂര്‍ണമായി നിശ്ചലമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കണ്‍പോളകള്‍ പോലും ചലിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ക്കൊടുവില്‍ ജൂലൈയില്‍ വലത് കണ്‍പോളയും നെറ്റിയും ചലിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കര്‍ണിയുള്ളത്. മുഖത്തിന്റെ രൂപത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു. വരും മാസങ്ങളില്‍ കൃത്രിമ കണ്ണിനു വേണ്ടിയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനാകാനിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

English Summary: 11 Months After Bull Attack, Man Gets New Face Thanks To Series Of Surgeries