ബെൽഗാം, പർവാനൂ, സർച്ചു, മെരാപാനി... കേന്ദ്രം കുരുങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങള്‍; എങ്ങനെ?

ന്യൂഡൽഹി∙ അസം–മിസോറം അതിർത്തിയിൽ ആറ് അസം പൊലീസുകാരുൾപ്പെടെ ഏഴു പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ സംഘർഷത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും. പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ഇരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പക്കലുള്ള കണക്കു പ്രകാരം അസം–മിസോറം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് ഏഴിടത്ത് നിലവിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ, നാലു സ്ഥലങ്ങളിലെ തർക്കങ്ങളിൽ ഒരു വശത്ത് അസം ആണ്.



വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ സിക്കിം ഒഴികെയുള്ള 6 സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അസം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. ഇതിൽ മണിപ്പുർ, ത്രിപുര ഒഴികെയുള്ളവയുമായി അസം അതിർത്തിത്തർക്കത്തിലാണ്. രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അസം ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡ്, റെയിൽ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച്, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഇന്ധനം എന്നിവയടക്കമുള്ളവ അവിടേക്കെത്തുന്നതു തടയാൻ അസമിനു സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനു പിന്നാലെ മിസോറമിലേക്കുള്ള ദേശീയപാതകൾ അസം അടച്ചതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.



രാജ്യത്ത് അന്തർ സംസ്ഥാന തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തികൾ ഇവയാണ്: അസം–മിസോറം, അസം– അരുണാചൽ പ്രദേശ്, അസം–മേഘാലയ, അസം–നാഗാലൻസ്, ഹരിയാന–ഹിമാചൽ, ലഡാക്ക്–ഹിമാചൽ, മഹാരാഷ്ട്ര–കർണാടക.



അസം–മിസോറം



അസം–മിസോറം അതിർത്തിത്തർക്കത്തിനു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. അസമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മിസോറം 1972ൽ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായി. 1987ൽ സംസ്ഥാന പദവി ലഭിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ കാലത്ത് 1875ൽ അസമിലെ കച്ചർ ഗ്രാമത്തിനും മിസോ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ലുഷായ് മലനിരകൾക്കുമിടയിൽ അതിർത്തിരേഖ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 1933ൽ അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പുതിയ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചു. തങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഏകപക്ഷീയമായി നിശ്ചയിച്ച 1933ലെ അതിർത്തി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും 1875ലെ അതിർത്തിക്കാണു സാധുതയുള്ളതെന്നുമാണു മിസോറമിന്റെ വാദം. ഈ 2 അതിർത്തിരേഖകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണം.



1933ൽ അതിർത്തി പുതുക്കിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്ന 749 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭൂമി നഷ്ടമായെന്നു മിസോറം വാദിക്കുന്നു. അസമിൽനിന്നു വേർപെട്ട് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമായ ശേഷവും തർക്കം തുടർന്നു. അസമിലെ ജില്ലകളായ കച്ചർ, ഹയ്‌ലാകന്ദി, കരിംഗഞ്ച് എന്നിവയും മിസോറമിലെ ജില്ലകളായ ഐസോൾ, കൊലസിബ്, മമിത് എന്നിവയും തമ്മിലുള്ള 164.4 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയാണു തർക്കമേഖല. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ 26നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 6 അസം പൊലീസുകാരനും ഒരു അസം നിവാസിയും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.



അസം–നാഗാലൻഡ്



രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ അതിർത്തിത്തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് അസമും നാഗാലൻഡും തമ്മിലാണ്. 1963ൽ നാഗാലൻസ് രൂപീകൃതമായതു മുതൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ അതിർത്തി സംബന്ധിച്ചു തർക്കമുണ്ട്. അസമിലെ ഗോലാഘാട്ട് ജില്ലയിലെ താഴ്‌വരയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമമായ മെരാപാനിക്കു മേൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നതാണു തർക്കത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണം.



അസമിലെ ഗോലഘാട്ട്, നാഗാലൻഡിലെ വോഖ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലാണു തർക്ക മേഖല. അസമിലെ വടക്കൻ കച്ചർ, നഗാവ് ജില്ലകളിൽ നാഗാ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലകൾ തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പട്ടതാണെന്നും നാഗാലൻഡ് വാദിക്കുന്നു. 1985 ജൂണിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 25 അസം പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ നാൽപതോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് 2014ൽ.



അസം–മേഘാലയ



അസമിലെ കാംരുപ് ജില്ല, മേഘാലയിലെ വെസ്റ്റ് ഗാരോ കുന്നുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന അതിർത്തി മേഖലയിലെ 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിർത്തിത്തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനിടെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പ്രദേശവാസികൾ തമ്മിൽ 3 തവണ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു വഴി തേടി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയും മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി കോൻറാഡ് കെ. സാങ്മയും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഓഗസ്റ്റ് ആറിനു വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും 733 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയാണു പങ്കിടുന്നത്.



അസം–അരുണാചൽ പ്രദേശ്



ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ 804.10 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. 1987ലാണ് അരുണാചൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത്. തങ്ങളുടെ ആളുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി താമസിച്ചിരുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന വിഭജനത്തിൽ അസം കൈക്കലാക്കിയെന്ന് അരുണാചൽ ആരോപിക്കുന്നു. തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ അതിർത്തിത്തർക്കം രൂക്ഷം. തർക്കമുള്ള അതിർത്തി മേഖലകളിൽ അവകാശവാദമുന്നയിച്ച് അസം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പു കൽപിച്ചിട്ടില്ല.



മഹാരാഷ്ട്ര–കർണാടക



ബെൽഗാം ജില്ലയെച്ചൊല്ലിയാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം. ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ കാലത്ത് ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ബെൽഗാം സംസ്ഥാന പുനഃക്രമീകരണം നടന്ന 1956ൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗമായി. ബെൽഗാം തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നു മഹാരാഷ്ട്ര വാദിക്കുന്നു. മറാഠി സംസാരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേർ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട്.



ഹരിയാന–ഹിമാചൽ



ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമിടയിലെ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള പർവാനൂ മലനിരകളിൽ ഹരിയാന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഹിമാചലിലെ സോളൻ ജില്ലയിലുൾപ്പെട്ട പർവാനൂ, ഹരിയാനയിലെ പഞ്ച്കുവ ജില്ലയോടു തൊട്ടുചേർന്നാണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പർവാനൂ തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും അവിടെ ചിമാചൽ അനധികൃത കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയെന്നുമാണു ഹരിയാനയുടെ ആരോപണം. ഡൽഹിയിൽനിന്നു ഹരിയാന വഴി ഷിംലയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഹിമാചലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടമാണു പർവാനൂ.



ലഡാക്ക്–ഹിമാചൽ



ലേ–മണാലി ദേശീയപാതയിലുള്ള കൊച്ചു ഗ്രാമമായ സർച്ചുവിനെച്ചൊല്ലിയാണ് ലഡാക്കും ഹിമാചലും തമ്മിൽ അതിർത്തിത്തർക്കം. ലഡാക്കിലുള്ള ലേ ജില്ലയ്ക്കും ഹിമാചലിലുള്ള ലഹോൾ, സ്പിതി ജില്ലയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രദേശമാണിത്. മണാലി വഴി ലഡാക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണു സർച്ചു.



