യുഎസിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം വെടിവയ്പ്; പെന്റഗൺ അടച്ചു

വാഷിങ്ടൻ∙ മെട്രോ സ്റ്റേഷനു സമീപം വെടിവയ്പുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗൺ അടച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തെ ബസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെടിവയ്പുണ്ടായത്. ഒരാൾക്കു വെടിയേറ്റതായാണു വിവരം.

സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. പെന്റഗൺ ട്രാൻസിറ്റ് സെന്ററിന്റെ ഭാഗത്താണു വെടിവയ്പുണ്ടായതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. പൊലീസെത്തി സുരക്ഷാ നടപടികളെടുക്കുന്നതിനാലാണ് അടച്ചിടലെന്നു പെന്റഗൺ അറിയിച്ചു.

English Summary: US: Pentagon on lockdown after shooting near Metro station