പ്ലസ് വണ്ണില്‍ 26,481 സീറ്റുകള്‍ കുറവ്; ആശങ്ക വേണ്ടെന്നു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്ലസ് വണ്ണില്‍ 26,481 സീറ്റുകള്‍ കുറവുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി. മലപ്പുറത്തുള്‍പ്പെടെ ചില ജില്ലകളില്‍ സീറ്റ് കുറവാണ്. ചില ജില്ലകളില്‍ സീറ്റ് ഒഴിവുമുണ്ട്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്ലസ് വണ്‍ സീറ്റുകളുടെ വിഷയത്തില്‍ മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചില്ല.

വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണ വാര്‍ഷിക സീറ്റ് വര്‍ധനകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്ന് എം.കെ. മുനീര്‍ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ തുടര്‍ പഠനത്തിന്റെ ചിറകരിയരുത്. മന്ത്രിയുടെ കണക്കുകള്‍ വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്നും മുനീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



