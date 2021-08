തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിന്റെ പേരില്‍ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടിയും ബിജെപി നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പോര്‍വിളി തുടരുന്നു. നേമത്ത് കാലുകുത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത ശിവന്‍കുട്ടി, പൂജപ്പുരയിലെത്തി ചായ കുടിച്ചാണു പ്രതികരിച്ചത്.



എന്നാൽ, പൂജപ്പുരയിലെത്തി ചായ കുടിക്കുകയല്ല, പൂജപ്പുര ജയിലിലെ ഉണ്ട തിന്നേണ്ടി വരുമെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ശിവന്‍കുട്ടിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് നേമം മണ്ഡലത്തില്‍ കാലുകുത്തിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് വി.വി.രാജേഷ് വെല്ലുവിളിച്ചത്. അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള അവധിക്കു ശേഷം പൊതുപരിപാടിയില്‍ സജീവമായ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ശിവന്‍കുട്ടി വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു. മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ പൂജപ്പുരയിലെത്തി ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങി.

