ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറന്നു, വെള്ളം കുതിച്ചൊഴുകി; മധ്യപ്രദേശിൽ രണ്ട് പാലം തകർന്നു– വിഡിയോ

ഭോപാൽ ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ഡാട്ടിയ ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ രണ്ട് പാലങ്ങൾ തകർന്നു. സംഭരണശേഷിയിലധികം വെള്ളമായതോടെ മണിഖേദ ഡാമിന്റെ 10 ഷട്ടറുകള്‍ ഒന്നിച്ച് തുറന്നിരുന്നതോടെ ഇരച്ചെത്തിയ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തിയില്‍ പാലങ്ങൾ തകരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡാട്ടിയ ജില്ലയെ പ്രധാന നഗരമായ ഗ്വാളിയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലങ്ങളാണ് തകർന്നത്.



കനത്ത മഴ ഗ്വാളിയർ-ചമ്പൽ മേഖലയിൽ വൻ നാശമുണ്ടാക്കി. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 5 ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ടും 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും 8 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സഹായം ഉറപ്പു നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Bridge Swept Away In Flood Fury In Madhya Pradesh