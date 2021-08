ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ: സമയപരിധി നീട്ടാതെ കേന്ദ്രം; മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് വിമർശനം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയായ മുംബൈ– അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ റെയിൽ (എംഎഎച്ച്എസ്ആർ) പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സമയപരിധി നീട്ടിനൽകാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 2023 അവസാനത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പദ്ധതിയിൽ കാലതാമസം വന്നതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെ കേന്ദ്രം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

കോവിഡ് മൂലവും സ്ഥലമേറ്റടുക്കുന്നതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയും കാരണമാണു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകുന്നതെന്നു കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷമേ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമാകൂ. പാർലമെന്റിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച്, എംപിമാരുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിക്കായി മഹാരാഷ്ട്ര ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയുടെ 25 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഗുജറാത്ത്, ദാമൻ ദിയു എന്നിവടങ്ങളിലെ 96 ശതമാനം ഏറ്റെടുക്കലും പൂർത്തിയായി. പദ്ധതിക്കുവേണ്ട 75 ശതമാനം ഭൂമിയാണ് ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്തത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 14,000 കോടി രൂപയാണു പദ്ധതിക്കായി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 14,153 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിൽ ഈവർഷം ഏപ്രിൽ 30നുള്ളിൽ പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഏറ്റെടുത്തു നൽകണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതി, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുൻഗണന അല്ലെന്നും മുംബൈയും അഹമ്മദാബാദും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മികച്ച റെയിൽപാതയുണ്ടെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നിലപാട്.

English Summary: Bullet Train Project Delayed, No Fresh Deadline for Completion as Centre Blames Maharashtra