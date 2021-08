രാജ്യത്ത് 42,625 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്; കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാളും 40% വർധന

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 42,625 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാളും 40 ശതമാനത്തോളം വർധനയുണ്ട്. ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 3,17,69,132 ആയി. ആകെ മരണം 4,25,757. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം 562 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ 4,10,353 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 36,668 പേർ രോഗമുക്തരായതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 3,09,33,022 ആയി. നിലവിലെ രോഗമുക്തി നിരക്ക് 97.37% ആണ്. ആകെ രോഗികളുടെ 1.29% മാത്രമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളവർ.

ആഴ്ചയിലെ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.36% ആണ്. ഇത് 5 ശതമാനത്തിലും താഴെ നിൽക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.31 ശതമാനം. അവസാന 24 മണിക്കൂറിൽ നൽകിയ 62,53,741 ഡോസുൾപ്പെടെ ആകെ 48,52,86,570 വാക്സീൻ നൽകി.

ഇതുവരെ 47,31,42,307 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 18,47,518 സാംപിളുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം പരിശോധിച്ചവയാണ്.

