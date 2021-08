‘ഷാർപ് ഷൂട്ടർമാർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയില്ല; ജഡ്ജിയെ കൊല്ലാൻ ജയിലിലിരുന്ന് അമന്റെ പ്ലാൻ’

ധൻബാദ് സെഷൻ കോടതി ജഡ്ജി ഉത്തം ആനന്ദിനെ ഓട്ടോ ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ അന്വേഷണം ജയിലിൽ കഴിയുന്ന യുപിയിലെ കുപ്രസിദ്ധ കൊള്ളത്തലവൻ അമൻസിങ്ങിലേക്കെത്തുന്നു. അമൻസിങ് ഗൗതം ഡേയുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടു പേർക്ക് ധൻബാദ് സെഷൻ കോടതി ജഡ്ജി ഉത്തം ആനന്ദ് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിലുള്ള വൈരാ​ഗ്യമാണു കൊലയ്ക്കു പിന്നിലെന്ന സൂചന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച പ്രഭാതസവാരിക്കിടെ, അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ഓട്ടോ ഇടിച്ചാണ് ഉത്തം ആനന്ദ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ധൻബാദ് മുൻ ഡപ്യൂട്ടി മേയർ നീരജ്സിങ്ങിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ ധൻബാദ് എംഎൽഎ സഞ്ജീവ് സിങ്ങിന്റെ സഹായി രഞ്ജയ് സിങ്ങിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായ അമൻ സിങ്ങിന്റെ കേസ് 2017 ജനുവരി 29ന് ആനനന്ദ് കേട്ടിരുന്നു. നീരജ് സിങ്ങിനു നേരെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് പായിച്ചതിന് അടുത്തിടെ അറസ്റ്റിലായ അമൻസിങ്ങിന്റെ സംഘത്തിലെ ഷാർപ് ഷൂട്ടർമാരായ അഭിനവ് സിങ്ങിന്റെയും രവി ഠാക്കുറിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ആനന്ദ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ വൈരാ​ഗ്യമാണു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചെതെന്നു കേസന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.

നിർദേശം പോയത് റാഞ്ചി ഹോട്വാർ ജയിലിൽനിന്ന്

സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് അമൻ സിങ്ങിനെ ഇൗ വർഷം ആദ്യം ധൻബാദ് ഡിവിഷനൽ ജയിലിൽനിന്നു റാഞ്ചി ഹോട്വാർ ജയിലിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ജയിലിൽനിന്നു ഇയാൾ സംഘാംഗങ്ങളെ മണിക്കൂറുകളോളം ഫോൺ വിളിച്ചതായി അന്വേഷണം സംഘം കണ്ടെത്തി. ജയിലിൽ രാജകീയ സുഖത്തിൽ കഴിയുന്ന അമൻ സിങ്ങിനെ ജയിൽ വാർഡർമാർക്കും സഹതടവുകാർക്കും ഭയമാണ്. ഈ അവസരം മുതലാക്കിയാണ് ജഡ്ജിക്കെതിരെ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന സൂചന. സംഭവ ദിവസം ഇയാൾ മണിക്കുറുകളോളം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

ഉന്നം പിഴയ്ക്കാത്ത ഷാർപ് ഷൂട്ടർമാർ

അമൻസിങ്ങിനെതിരെ 30ലേറെ കൊലപാതക, ആക്രമണ േകസുകളുണ്ട്. അമൻസിങ് സംഘത്തിലെ ഉന്നം പിഴയ്ക്കാത്ത ഷാർപ് ഷൂട്ടറാണ് അഭിനവ് സിങ്. ഇൗ വർഷം ഫെബ്രുവരി 10ന് ലക്നൗവിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ മൽപ്പിടിത്തത്തിലൂടെ പൊലീസ് കീഴടക്കിയത്. അമൻസിങ്ങിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ബിസിനസുകാർ, ഖനി തൊഴിലാഴികൾ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ അടക്കം നിരവധിപ്പേർക്കെതിരെയുണ്ടായ അക്രമ, കൊലപാതക്കേസുകളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഇയാൾ ധൻബാദ് പൊലീസിന്റെ ചോദ്യംചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

ബ​ഗ്മാര ബിജെപി എംഎൽഎ ദുല്ലുമഹാതോയുടെ അടുത്ത അനുയായി രാജേഷ് ​ഗുപ്തയെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് അഭിനവ് അവകാശപ്പെട്ടു. ​ഗോവിന്ദ്പുർ സ്വദേശിയായ രവി ഠാക്കൂറിനെതിരെയും രണ്ടു‍ ഡസനിലേറെ ആക്രമ കൊലപാതക്കേസുകളുണ്ട്. മേയിൽ വലേപുരിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസുകാരനായ അഷ്റഫുൽ ഹസന്റെ കൊലപാതകമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു രവി ഠാക്കൂർ പൊലീസ് വലയിലായത്.

കുരുക്കഴിക്കാൻ സിബി​െഎ

ജഡ്ജിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച കേസ് അന്വേഷണം സിബി​െഎയ്ക്കു വിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. കേസിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസ് രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോടു ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു സിബി‌​െഎ അന്വേഷണത്തിനു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാരുടെ സുരക്ഷ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നു സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞദിവസം അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയോട് കേസിൽ ഇടപെടാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2020 ഫെബ്രുവരി മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ഡിജിപി നീരജ് സിൻഹയോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി അപകടം ഇന്നലെ വീണ്ടും പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു.

സിസിടിവി ദൃശ്യം വൈറലായി; സസ്പെൻഷൻ

ജഡ്ജിയെ ഇടിച്ച ഓട്ടോയുടെ സ്ഥിരം ഡ്രൈവറെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഓട്ടോ ഇടിപ്പിച്ചിന് അറസ്റ്റിലായ ലഖൻകുമാർ വർമ, രാഹുൽ വർമ എന്നിവരുടെ ഫോൺ കോളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഏറെ മുന്നോട്ടു പോയതായി എസ്െഎയും അന്വേഷണ സം​ഘത്തലവനുമായ സഞ്ജയ് ആനന്ദ് ലത്കർ പറഞ്ഞു. ജഡ്ജിയെ ഇടിച്ചിട്ട ഓട്ടോയെ ഒരു ബൈക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നതായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ബൈക്ക് കണ്ടെത്തിയ പൊലീസ് യാത്രികനെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കേസുമായി ബധപ്പെട്ട് ധൻബാധിലെ 17 കൊടും കുറ്റവാളികളെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ജഡ്ജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്. അതേസമയം ഓട്ടോ ഇടിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് പതർദിഹ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്െഎ ഉമേഷ് മാഞ്ചിയാനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഒാട്ടോ മോഷണം പോയെന്നു വ്യാജ കേസ് നൽകിയ ഒാട്ടോ ഉടമ സജുനി ദേവിയുടെ ഭർത്താവ് രാംദേവ് വർമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിയെടുക്കാനാണ് വ്യാജകേസ് നൽകിയതെന്ന ഉടമയുടെ വാദം അന്വേഷണസംഘം മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തിട്ടില്ല.

English Summary: Dhanbad judge death case: Is investigation leading to UP Gangster Aman Singh?