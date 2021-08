തകർന്നുനിൽക്കുന്ന സമയം, നാസ രക്ഷിച്ചു; ഇലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞു – ഐ ലവ് യു ഗയ്സ്

വാഷിങ്ടൻ∙ തകർന്നുതരിപ്പണമായിക്കിടന്ന തന്റെ കമ്പനിയെ രക്ഷിച്ചത് യുഎസിന്റെ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയായ നാസയാണെന്ന് ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്ക്. കൈവച്ച പദ്ധതികളിലെല്ലാം വൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ മസ്ക് പക്ഷേ, ആ വിജയങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ കഠിന പാത താണ്ടിയെത്തിയ അനുഭവമുണ്ടെന്ന് സാക്ഷീകരിക്കും. മസ്കിന്റെ വൈദ്യുതി വാഹന നിർമാണ കമ്പനിയായ ടെസ്‌ല, സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സ് എന്നിവയുടെ വിജയം കഠിന പാതകൾ താണ്ടിയായിരുന്നു.

ഒരുഘട്ടത്തിൽ സ്പേസ് എക്സ് വൻ തകർച്ച നേരിട്ടിരുന്നു. കമ്പനിയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ മസ്ക് പോലും തരിച്ചുനിന്ന സമയം, രക്ഷകരായി നാസ എത്തുകയായിരുന്നു. 1.5 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ കരാറാണ് നാസ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സുമായി ഉണ്ടാക്കിയത്.

ടെസ്‌ല ഓണേഴ്സ് ഓഫ് സിലിക്കൺ വാലി എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാന്‍ഡിൽ വഴി പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ നാസയുടെ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് മസ്ക് പ്രത്ികരിക്കുന്നു – അതു സത്യമാണ്. നാസ പുതിയ ഓഫറുമായി എത്തിയപ്പോൾ തനിക്കുതന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല, മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് – ഐ ലവ് യു ഗയ്സ്.

അവർ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചോ എന്ന് അഭിമുഖം നടത്തിയ ആൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മസ്ക് പറഞ്ഞു – അതേ, അവർ രക്ഷിച്ചു. അവരുടെ നീക്കം വളരെ സഹായിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയും അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു. ‘നാസയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എല്ലായ്പ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.’ ‘ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോരാടുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായവരോടു നന്ദി പറയുന്നു. അവിടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ നന്മ ഇരിക്കുന്നത്.’ – തുടർ ട്വീറ്റിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, എന്തു കാര്യത്തിലാണ് സ്പേസ് എക്സിന് നാസ കരാർ നൽകിയതെന്നു വ്യക്തമല്ല. കമ്പനിയുടെ തുടക്കകാലത്ത് 2006 – 2008 വർഷങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 1 റോക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ മൂന്നു വിക്ഷേപണവും പരാജയമായിരുന്നു. 2008 സെപ്റ്റംബറിലെ നാലാമത്തെ വിക്ഷേപണം ആണ് വിജയിച്ചത്. അന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ പോലും പണമില്ലാതെ നട്ടംതിരിഞ്ഞ കമ്പനി പാപ്പരാകാനുള്ള സാധ്യതയും വിദൂരമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്മസിന് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് സ്പേസ് എക്സിന് വാണിജ്യ ചരക്ക് കരാറിന്റെ ഭാഗമായി 12 ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ കരാർ നൽകുകയായിരുന്നു നാസ. 1.6 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ കരാറാണ് നൽകിയത്.

2002ലാണ് മസ്ക് സ്പേസ് എക്സ് സ്ഥാപിച്ചത്. ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ ചെലവു കുറയ്ക്കുകയും ഭാവിയിൽ ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിൽ കോളനി സ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം.

