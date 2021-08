‘കേരളത്തിൽ മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യം; വ്യവസായികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാകണം’

കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പ് കേരളം വിടാൻ തീരുമാനിച്ചതും തെലങ്കാന അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തതും ഏതാനും നാളുകളായി വിവാദം കത്തുന്ന വിഷയമാണ്. ഇതു നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്? സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തെ ഇത് ഏതു വിധത്തിലാണു ബാധിക്കുക? ഈ രംഗത്തു പുതിയ സമീപനങ്ങൾ അനിവാര്യമല്ലേ? പ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് (സിഡിഎസ്) മുൻ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. കെ.പി.കണ്ണൻ ‘മനോരമ ഓൺലൈനി’നോടു സംവദിക്കുന്നു.

‘കേരളം മെച്ചം’

കേരളത്തിൽ പണ്ടത്തെപ്പോലെ വ്യവസായ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം ഇല്ലെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിനു കാരണം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർതന്നെ മുൻകയ്യെടുത്ത് തൊഴിലാളി സംഘടനകളെ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അനാവശ്യമായ സമരങ്ങളും പണിമുടക്കുകളും ഇവിടുത്തെ വ്യവസായ അന്തരീക്ഷത്തിനു ഗുണകരമല്ലെന്ന തോന്നൽ അവർക്കുമുണ്ട്. തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പാട് തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണിത്. സ്വന്തം വ്യവസായ മികവു പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവർ പല സൂത്രപ്പണികളും ചെയ്യും. അതു മാത്രം പോരല്ലോ? മറ്റു സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കണ്ടേ?

കെ.പി. കണ്ണന്‍ (ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: യുട്യൂബ്)

ജല ലഭ്യത, തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം, ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുള്ള വിപണി സാധ്യത, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഒരു സ്ഥാപനം ചെന്നൈയിലെ ശ്രീ പെരുംപുത്തൂരിൽ ഐ–ഫോൺ നിർമിക്കാനുള്ള ഫാക്ടറിക്കു വേണ്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി ചർച്ച തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെത്തി കൂടുതൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അവരെ പാട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

എന്നാൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കൂടുതൽ ബഹളമൊന്നുമുണ്ടാക്കാതെ ‘നോക്കിയ’ ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലവും സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ കാണിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അവർ തെലങ്കാനയുടെ കെണിയിൽ പെട്ടില്ല. അവിടെത്തന്നെ ഫാക്ടറിയും തുടങ്ങി. അതു പോലെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരിനും കഴിയും. തമിഴ്‌നാട്ടിലും തെലങ്കാനയിലും ചില പട്ടണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒന്നും മെച്ചമല്ല. ഹൈദരാബാദിന്റെ പച്ചപ്പിലാണ് തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രയിലും വ്യവസായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മെച്ചമാണ്. അതു വ്യാവസായിക സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്കു കഴിയണം.

‘കേരളത്തിനു നല്ലത് ഫാർമ, ഐടി തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങൾ’

വ്യവസായത്തിനായി ആരു വന്നാലും എന്തും ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന സമീപനം കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനു നല്ലതല്ല. അതിനു മാത്രമുള്ള ഭൂമി ഇവിടെയില്ല. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും കൂടുതൽ മൂല്യമുണ്ടാക്കുന്നതും ഉൽപാദനക്ഷമത കൂടിയതും ഭൂമിയുടെ ആവശ്യം കുറഞ്ഞതുമായ വ്യവസായങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനാണു ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. കേരളത്തിന്റെ ശക്തി, വിദ്യാഭ്യാസവും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ള തൊഴിലാളികളുമാണ്. നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ അതു ബാധിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഏതു പ്രദേശത്തെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട റോഡ് ശൃംഖലകൾ നമുക്കുണ്ട്.

കിറ്റെക്‌സ് എംഡി സാബു എം. ജേക്കബ്.

വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ മാത്രമല്ല, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവയുമായും എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളേക്കാൾ നാലിരട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ സാന്ദ്രത. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങൾ, ഐടി തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളാണു കേരളത്തിനു നല്ലത്. അതിനൊക്കെ നല്ല വിപണിയുണ്ട്. നമുക്ക് ധാരാളം ആശുപത്രികൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിനു തക്ക ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യവസായം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്കായി എന്തൊക്കെ തയാറെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെയൊക്കെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. അവർ വാച്ച് നിർമാണം പോലെയുള്ള വ്യവസായങ്ങളിലേക്കാണു ശ്രദ്ധതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘വ്യവസായമെന്നത് സബ്‌സിഡിയല്ല, കുറഞ്ഞ കൂലിയുമല്ല’



ഭീമമായ സബ്സിഡികളും കുറഞ്ഞ കൂലിയുമെന്നതു വ്യവസായ രംഗത്ത് ഇനി പ്രായോഗികമല്ല. തൊഴിലാളികളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾക്കുനേരെ സർക്കാരുകൾ കണ്ണടയ്ക്കണമെന്ന വാദവും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ചില സബ്സിഡികൾ, മെച്ചപ്പെട്ട വൈദ്യുതി കണക്‌ഷൻ എന്നിവയൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ നൽകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അതു ദീർഘകാലം സാധ്യമല്ല. കുറഞ്ഞ കൂലി എന്ന സങ്കൽപം കുറഞ്ഞ പക്ഷം കേരളത്തിലെങ്കിലും പ്രായോഗികമല്ല, മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപാദനക്ഷമതയുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വേതനം നൽകാതിരിക്കാൻ എന്തിനു തയാറാകണം? ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടറിത്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തേക്കാൾ ചെലവു കൂടുതൽ കയറ്റിറക്കു പോലെയുള്ള പുറം പണികൾക്കാണ്.

‘ലാഭമില്ലാതാക്കുന്ന കെഎസ്ആർടിസി, കെഎസ്ഇബി...’

കേരളത്തിൽ വ്യവസായവൽക്കരണം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങൾ നന്നായി നടത്തി വിജയിപ്പിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവയുടെ തലപ്പത്ത് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയല്ല പ്രഫഷനലുകളെയാണ് നിയോഗിക്കേണ്ടത്. അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം. മന്ത്രിമാർ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്.

ആലപ്പുഴയിലെ കെഎസ്ഡിപി പോലെയുള്ള ചില പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സാനിറ്റൈസർ പോലുള്ളവയുടെ ഉൽപാദനത്തിലൂടെയാണ് അവർ മികവു നേടിയത്. എന്നാൽ കെഎസ്ആർടിസി, കെഎസ്ഇബി, വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നീ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കേരളത്തിനു മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലാഭം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അവയെ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ധീരമായ നടപടികൾ വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽതന്നെ അതൊരു ശക്തമായ രാഷട്രീയ നീക്കമായിരിക്കും.

English Summary: Interview with Former CDS Director and Economic Expert KP Kannan