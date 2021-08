ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലില്‍ ചൈനയ്ക്കു മറുപടി; യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയക്കാൻ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സുരക്ഷാ ബന്ധം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഈ മാസം ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലേക്ക് യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ അയക്കും. മേഖലയിലെ ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ മറുപടിയാണിതെന്നു വിലയിരുത്തുന്നു.

ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിലെ ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെച്ചൊല്ലി ചൈനയും യുഎസും തമ്മില്‍ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജൂണിൽ യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ റോണൾഡ് റീഗൻ മേഖലയിലെത്തിയിരുന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ദക്ഷിണ ചൈന കടൽ, പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഒരു ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയറും ഒരു മിസൈൽ ഫ്രിഗേറ്റും ഉൾപ്പെടെ നാല് കപ്പലുകൾ വിന്യസിക്കുമെന്നു നാവികസേനയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ യുഎസ്, ജപ്പാൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വാഡ് സഖ്യത്തിന്റെ സംയുക്ത വാർഷിക യുദ്ധ അഭ്യാസങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും നാവികസേന അറിയിച്ചു. കപ്പലുകളുടെ വിന്യാസം, സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായി ഐക്യദാർഢ്യം അടിവരയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും നാവികസേനയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഡാക്കിലെ ഗാൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ ഇന്ത്യൻ-ചൈനീസ് സൈനികർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് സ്ഥിതി വഷളായിരുന്നു.

