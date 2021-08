‘ലബനനിൽനിന്നു റോക്കറ്റ് ആക്രമണം,’ തിരിച്ചടിച്ചെന്ന് ഇസ്രയേൽ സേന

ജറുസലേം∙ ലബനനിൽനിന്നു വിക്ഷേപിച്ച 2 റോക്കറ്റുകൾ രാജ്യത്തു പതിച്ചെന്ന് ഇസ്രയേൽ സേന. പ്രത്യാക്രമണം എന്ന നിലയിൽ ലബനനിലേക്കു വെടിയുതിർത്തതായും ഇസ്രയേൽ സേന അറിയിച്ചു.



അക്രമത്തിൽ അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചു. അക്രമത്തെ തുടർന്നു പാടത്തുനിന്നു പുക ഉയരുന്നതായുള്ള ചിത്രവും ഇസ്രയേൽ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. ലബനനിൽനിന്നു 3 റോക്കറ്റുകളാണു വിക്ഷേപിച്ചതെന്നും ഒരെണ്ണം ഇസ്രയേൽ അതിർത്തിക്കു പുറത്താണു പതിച്ചതെന്നും സേന പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

2006ൽ ഹിസ്‌ബുല്ല ഗറില്ലകൾക്കെതിരെ ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഇസ്രയേൽ– ലബനൻ അതിർത്തി പൊതുവേ ശാന്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴി‍ഞ്ഞ മാസം 20നും 2 റോക്കറ്റുകൾ ലബനനിൽനിന്ന് ഇസ്രയേലിൽ പതിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ സേന അതിർത്തിലേക്കു വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Israel Hit By 2 Rockets From Lebanon, No Casualties: Army