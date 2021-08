ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിൽ ബസവരാജ് ബൊമ്മെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി 29 മന്ത്രിമാർ ചുമതലയേറ്റു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ 3 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബസവരാജ് ബൊമ്മെയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പോലുമില്ല.



പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ പറഞ്ഞു. യെഡിയൂരപ്പയുടെ മകനും ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ബി.വൈ. വിജയേന്ദ്രയ്ക്ക് ആദ്യഘട്ട മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ല. കൂറുമാറ്റക്കാർക്കിടയിൽ നിന്നു 10 പേർ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

‘യുവത്വത്തിനും പരിചയ സമ്പത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ മന്ത്രിസഭയാണ് അധികാരത്തിലേറുന്നതെന്നു ബൊമ്മെ പറഞ്ഞു. ഒബിസി–7, പട്ടികജാതി–3, പട്ടികവർഗം–1, വൊക്കലിങ്ക–7, ലിങ്കായത്ത്–8, റെഡ്‌ഡി–1 എന്നിങ്ങനെയാണു സാമുദായിക പ്രാധാന്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Karnataka's New Cabinet: No Deputy Chief Minister, BS Yediyurappa Son Left Out