തിരുവനന്തപുരം ∙ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളര്‍ഷിപ് അനുപാതം നിശ്ചയിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സര്‍ക്കാര്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു.



ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളില്‍ ഒരു കുറവുമുണ്ടാകില്ല. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ മറ്റു ചില താല്‍പര്യങ്ങളാണ്. ഭാവി നടപടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. ഇപ്പോള്‍ കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

