ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിലെ ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസില്‍ നാലുപേരെക്കൂടി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മംഗളൂരു, ബെംഗളൂരു, ശ്രീനഗര്‍, ബന്ദിപ്പോറ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നാണ് അറസ്റ്റ്.

കര്‍ണാടക മുന്‍ എംഎല്‍എയുടെ ബന്ധുവാണ് മംഗളൂരുവില്‍ അറസ്റ്റിലായത്. 12 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്കും ചോദ്യംചെയ്യലിനും ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ്.

English Summary: NIA Arrested Four More in IS Recruitment Case