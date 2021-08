ന്യൂഡൽഹി∙ കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അതിവേഗ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് പദ്ധതിയായ കെ–ഫോണിന് ഭാരത് നെറ്റ് പദ്ധതിയുടെ സഹായം നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നു കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താവിനിമയ സഹമന്ത്രി ദേവുസിന്‍ഹ് ചൗഹാന്‍. പാർലമെന്റിൽ എ.എം.ആരിഫിന്‍റെ ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.



കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടര്‍ന്ന് 14,10,275 മലയാളികള്‍ വിദേശത്തുനിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കര്‍ ഹൈബി ഈഡന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കി. ഏപ്രില്‍ 30 വരെയുള്ള കണക്കാണിത്.

