ന്യൂഡൽഹി∙ പെഗസസ് വിവാദത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. സുപ്രീംകോടതി മുന്‍ ജഡ്ജി അരുണ്‍ മിശ്രയുടെ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ ചോര്‍ത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2019ൽ, ജഡ്ജിയായിരിക്കെയാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്രയുടെ ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തിയത്. മലയാളി അഭിഭാഷകന്‍ ആള്‍ജോ, സുപ്രീം കോടതിയിലെ രണ്ട് റജിസ്ട്രാർമാർ, അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ സഹായി തുടങ്ങിയവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളും പെഗസസ് പട്ടികയില്‍ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ‘ദ് വയർ’ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

2014ൽ ഫോൺ ഉപയോഗം നിർത്തിയതായി അരുൺ മിശ്ര അറിയിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും 2018വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്പറാണ് പെഗസസ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സുപ്രധാനമായ ‘റിട്ട്’ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതി റജിസ്ട്രാർമാരായ എൻ.കെ.ഗാന്ധി, ടി.ഐ.രജ്പുത് എന്നിവരുടെ നമ്പറുകൾ ചോർത്തിയത്. കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരായ ഹർജികൾ ഉൾപ്പെടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണിതെന്ന് ‘വയർ’ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അറ്റോർണി ജനറലായിരുന്ന മുകുൾ രോഹത്ഗിയുടെ ചേംബറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എം.തങ്കതുരൈയാണ് പട്ടികയിൽ ഉള്ള മറ്റൊരാൾ.

അതേസമയം, പെഗസസ് വിവാദം ഉയര്‍ത്തി രാജ്യസഭയുടെ നടുത്തളത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച ആറ് ടിഎംസി എംപിമാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി. പെഗസസ് വിവാദം അടിയന്തരമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്ലക്കാര്‍ഡുയര്‍ത്തി പ്രതിഷേധിച്ച ഡോള സെന്‍, മുഹമ്മദ് നദിമുല്‍ ഹഖ്, അബിര്‍ രഞ്ജന്‍ ബിശ്വാസ്, ശാന്ത ഛേത്രി, അര്‍പിത ഘോഷ്, മൗസം നൂര്‍ എന്നിവരാണു നടപടി നേരിട്ടത്. ബുധനാഴ്ച സഭ നടപടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഇവരെ വിലക്കി. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ധാര്‍ഷ്ട്യമാണു പാര്‍ലമെന്‍റ് സ്തംഭനത്തിനു കാരണമെന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാക്കള്‍ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

