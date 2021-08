തിരുവനന്തപുരം∙ റാങ്ക് പട്ടികകളുടെ കാലാവധി പിഎസ്‌സിക്ക് തീരുമാനിക്കാനാകില്ലെന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ എം.കെ. സക്കീര്‍. പൊലീസ് റാങ്ക് പട്ടിക ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ നീട്ടാനാകില്ല. മറ്റ് റാങ്ക് പട്ടികകള്‍ക്കു പരമാവധി നല്‍കാവുന്ന കാലാവധി മൂന്നുവര്‍ഷം മാത്രമാണ്.



കോവിഡിന് ഇടയിലും ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചു നിയമനോപദേശം നല്‍കിയെന്നും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പിഎസ്‍സി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. 2020 ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ 30,000 നിയമനോപദേശം നല്‍കി, ഇനി 1500 നിയമനോപദേശം കൂടി നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: PSC cannot decide deadline limit of ranklist, says chairman