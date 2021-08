‘അതിന് കോടതി തയാറാകില്ല’: റോബിന് എതിരായ പീഡനപരാതിയിൽ സംഭവിച്ചത്

കൊച്ചി ∙ ‘പീഡനം എന്നതു വ്യക്തിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റമല്ല, സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള കുറ്റമാണ്. അത്തരം കേസുകളിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് സാധ്യമല്ല. അതിനു വേദിയൊരുക്കാൻ കോടതികൾ തയാറാകാറില്ല. കൊട്ടിയൂർ പീഡനക്കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ചെയ്തതും അതു തന്നെയാണ്’– ഇരയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പ്രതിയും മുൻ വൈദികനുമായ റോബിൻ വടക്കുംചേരിക്കു ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിനെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്ത അഡ്വ. എസ്.അംബികാദേവി പറയുന്നു.



കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമക്കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്പെഷൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറാണ് അംബികാദേവി. പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിക്ക് ഇരയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കോടതി മുഖാന്തിരം അനുമതി നൽകുന്നതു സമൂഹത്തിനു തെറ്റായ സന്ദേശമാകും നൽകുകയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. കോടതികൾ അതിനു കൂട്ടുനിന്നാൽ അതൊരു കീഴ്‌വഴക്കമാകുമെന്ന വാദമാണു ഹൈക്കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചത്.

ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രായത്തിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. കുട്ടി ജനിച്ച കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും വിദേശത്തേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണു പ്രതി പിടിയിലായത്. പ്രതിക്ക് എതിരായ സാഹചര്യങ്ങൾവച്ച് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം 313 അനുസരിച്ചു കോടതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണു കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്– അംബികാദേവി പറഞ്ഞു. കേരള ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. സുപ്രീംകോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി അഡ്വ. ഹരിൻ പി.റാവൽ ആണു ഹാജരായത്.

വിവാഹത്തിൽ തീരുമോ, പാപം?



പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ പീഡനക്കേസുകളിലെ കുറ്റം ഇരകളെ വിവാഹം ചെയ്താൽ തീരുമോ എന്ന ചോദ്യം നിയമവൃത്തങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ഉയരുന്നതാണ്. ലൈംഗിക പീഡനക്കേസുകളിലെ പ്രതിയും ഇരയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധത്തിൽനിന്നു കോടതികൾ തികച്ചും മാറി നിൽക്കണമെന്ന നിലപാട് സുപ്രീംകോടതി പണ്ടേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഇരകളും പ്രതികളും തമ്മിൽ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയാൽ പോലും കൊലപാതകം, പീഡനം തുടങ്ങി ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണു ഗ്യാൻസിങ് കേസിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി. നീതി നടപ്പാക്കുന്നുവെന്നും കോടതി നടപടികളുടെ ദുരുപയോഗം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ വിധിയെന്നും അംബികാ ദേവി പറയുന്നു.



വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ



പന്ത് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ കോർട്ടിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടാണു സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി. വിവാഹം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നാണു നിർദേശം. ഹൈക്കോടതി എന്തു നിലപാട് എടുക്കുമെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണാം. നേരത്തേ ഈയാവശ്യം പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഒത്തുതീർപ്പോ ഉദാര സമീപനമോ പാടില്ലെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്. എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും നൽകിയ ഹർജികൾ തമ്മിൽ സാരമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

കേരള ഹൈക്കോടതി.

പ്രതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുമതി തേടി പെൺകുട്ടിതന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയെന്നതാണു പ്രധാനം. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണു വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ഒപ്പം താമസിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കണമെന്നും കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനുള്ള അപേക്ഷയിൽ പിതാവിന്റെ പേരു ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരത്തേ പ്രതിയാണു ഹർജി നൽകിയത്. കേസിൽ കക്ഷിചേർന്ന് പെൺകുട്ടി അനുകൂല നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്താണ് കേസ്?



പോക്സോ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ കേസുകളിലൊന്നായിരുന്നു കൊട്ടിയൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ വൈദികൻ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം. 2017 ഫെബ്രുവരി 27നാണ് മാനന്തവാടി രൂപതാ വൈദികനായിരുന്ന റോബിൻ വടക്കുംചേരിയെ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിദേശയാത്രയ്ക്കായി കൊച്ചിയിലേക്കു പോകും വഴി പുതുക്കാട്‌ വച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. കൊട്ടിയൂർ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പള്ളി വികാരിയും കൊട്ടിയൂർ എംജെഎംഎച്ച്എസ്എസ് ലോക്കൽ മാനേജരുമായിരുന്നു വയനാട് നടവയലിലെ ഫാദർ റോബിൻ വടക്കുംചേരി (റോബിൻ മാത്യു).



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

2016ലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ പീഡനം. ചൈൽഡ് ലൈനിനു ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണു പോക്സോ പ്രകാരം ഫാ.റോബിൻ വടക്കുംചേരി അറസ്റ്റിലായത്. പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കംപ്യൂട്ടറിൽ ഡേറ്റാ എൻട്രി നടത്താൻ മുറിയിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചു ഗർഭിണിയാക്കിയെന്നാണു കേസ്. അന്ന് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു കുട്ടി.

മൂന്നു വകുപ്പുകളിലായി 60 വർഷം കഠിന തടവാണ് റോബിനു ലഭിച്ചത്. ഒന്നിച്ച് 20 വർഷം തടവ് അനുഭവിക്കണം എന്നായിരുന്നു തലശ്ശേരി പോക്സോ കോടതിയുടെ വിധി. 3 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. പിഴ അടയ്ക്കാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം വീതം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. പിഴത്തുകയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പെൺകുട്ടിക്കു നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

2020 മാർച്ചിൽ, മാര്‍പാപ്പയുടെ പ്രത്യേകാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് റോബിനെ വൈദികവൃത്തിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി. പത്തോളം പേരെ കേസിൽ പ്രതിചേർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ റോബിൻ ഒഴികെയുള്ളവരെ കോടതി വിട്ടയച്ചു. കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരെ സുപ്രീം കോടതിതന്നെ കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീലിലാണ് പ്രതി ഇപ്പോൾ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത്. വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി ജാമ്യം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. എന്നാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിക്ക് ഇനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാം. ഇതോടെ അടുത്ത റൗണ്ട് നിയമ നടപടിക്കു കളമൊരുങ്ങുകയാണ്.

English Summary: Supreme Court Dismisses Plea of Robin Vadakkumchery to Marry POCSO case Victim; What Next?