കൊച്ചിയിൽ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ടെറസിൽനിന്ന് വീണ് പതിനെട്ടുകാരി മരിച്ചു

കൊച്ചി ∙ പത്തുനിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിൽനിന്നു വീണ് പെൺകുട്ടി മരിച്ചു. ശാന്തി തോട്ടക്കാട്ട് എസ്റ്റേറ്റില്‍ റോയിയുടെ മകൾ ഐറിൻ റോയ് (18) ആണു മരിച്ചത്. ഫ്ലാറ്റിന്റെ ടെറസിൽ സഹോദരനൊടൊപ്പം നടക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി എട്ടാം നിലയുടെ വടക്കുഭാഗത്തെ ഷീറ്റിൽ വീണ ഐറിൻ അവിടെനിന്നു കാർ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലെ ഷീറ്റിനു മുകളിലും വശത്തെ ഭിത്തിയിലും വീണ ശേഷം നിലത്തു വീഴുകയായിരുന്നു.

ബന്ധുക്കള്‍ ഉടൻ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ചാലക്കുടി സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസം തുടങ്ങിയത്.

English Summary: 18 year old dies at kochi after falling from flat terrace during morning walk