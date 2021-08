രാജ്യത്ത് ഡെൽറ്റ വകഭേദം വർധിക്കുന്നു; യാത്രാനിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച് ചൈന

ബെയ്ജിങ്∙ കോവിഡ് ഡെൽറ്റ കേസുകൾ വർധിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ചൈന. തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ 15 പ്രവിശ്യകളിലും മുൻസിപാലിറ്റികളിലുമായാണ് അഞ്ഞൂറിലധികം ഡെൽറ്റ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുഗതാഗതങ്ങളും ടാക്സി സേവനങ്ങളും വെട്ടിക്കുറച്ചു. ബുധനാഴ്ച മൂന്നു പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത ബെയ്ജിങ്ങിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും സബ്‌വേ ഉപയോഗവും തടഞ്ഞു. ചൈനയിലെ ഗുവാങ്ഡോങ് പ്രവിശ്യയിൽനിന്നൊഴികെ വരുന്നവർക്ക് ഹോങ്കോങ് ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഡെൽറ്റ വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 500 കടന്നതോടെയാണ് ചൈന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയത്. നൻജിങ്, സെങ്‌ഷുവാ, യുനാൻ എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലാണ് വകഭേദത്തിന്റെ ക്ലസറ്ററുകൾ.

